Zingal spricht in seinem Tweet davon, dass Sipahi 30 Tage Haft drohen.

Türkische Medien schreiben, der deutsch-türkische Politiker Bekir Sipahi sei wegen eines kritischen Tweets an Grünen-Politiker Cem Özdemir zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Doch die Berichte übertreiben - und verschweigen zugleich wichtige Informationen.

Bekir Sipahi, Vorsitzender der Partei "Duisburger Soziale Politik (DSP)" und Mitglied des Integrationsrats in Duisburg, twitterte im Zusammenhang der Armenien-Resolution im Bundestag im Juni 2016 über Özdemir auf Türkisch:

Sipahi behauptet in dem "Daily Sabah"-Artikel zudem, dass er nicht über das "laufende Gerichtsverfahren" informiert worden sei. Strafrechtler Meyer-Lohkamp kann diese Forderung nicht nachvollziehen. Denn es gebe keine Verhandlung bei einem Strafbefehl. "Ein Richter überprüft die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft, aber es gibt keine Hauptverhandlung." so Meyer-Lohkamp.

Der Rechtsanwalt für Strafrecht, Jes Meyer-Lohkamp, erklärt: "Es droht nur dann eine Haftstrafe, wenn der Strafbefehl rechtskräftig ist und die Geldstrafe nicht gezahlt wurde." Sollte Sipahi keinen Widerspruch einlegen oder will die Geldstrafe nicht zahlen, kann er eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe antreten.

Der Politiker aus Duisburg stellt seinen Tweet, der zu der Anzeige führte, als Kritik an der Zustimmung Özdemirs zur Armenien-Resolution dar. Nach langen Diskussionen um die Anerkennung des Völkermordes an den Armeniern hatte der Bundestag im Juni 2016 für die Armenien-Resolution gestimmt. Özdemir war damals einer ihrer Initiatoren.

Özdemir wehrt sich gegen solche Drohungen und zeigt Beleidigungen im Netz an. Aus der Sicht Sipahis misst der Grünen-Politiker dabei allerdings mit zweierlei Maß.

Die Folge waren zum Teil wütende Reaktionen türkischer Verbände in Deutschland. Der Duisburger Integrationsrat mit seinem Mitglied Sipahi verfasste sogar eine "Gegen-Resolution", die aber später zurückgezogen wurde.

Unterstützung von Volker Beck

Özdemirs Parteifreund Volker Beck schaltete sich via Twitter in den Streit ein. Mit Blick auf die vermeintlichen 30 Tage Haft schrieb er schon kurz nach der Veröffentlichung von Sipahis Tweet, dieser solle sich "nicht wichtig" machen. Wenn Siphahi die Geldstrafe bezahle, drohten ihm "genau 0 Tage Haft". Dafür, so Beck, gebe es "keine Tapferkeitsmedaille".