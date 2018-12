Der in Betracht zu ziehende, klammheimlich vermutete oder offen geäußerte Verdacht der Vortäuschung ist fester Bestandteil und nicht selten wesentliches Element bei der Betrachtung und Aufarbeitung entsprechender Vorkommnisse sowie bei einschlägigen Ermittlungs- und Strafverfahren.

Vanessa Bell, Terre des Femmes: Zunächst muss einmal festgehalten werden, dass 80 Prozent der Gewalttaten gegen Frauen im Dunkeln bleiben. Für die wenigen Betroffenen, die sich für eine Strafverfolgung ihres Falles entschließen, kann das Verfahren schmerzlich und re-traumatisierend sein. Die Folgen von sexualisierter Gewalt werden in der Ausbildung entsprechender Berufsgruppen zu wenig thematisiert. Dabei ist ein sensibler und gegebenenfalls kulturspezifischer Umgang der Strafverfolgungsbehörden mit den Betroffenen unerlässlich.

Schwierige Spurensicherung

ARD-faktenfinder: Welche besonderen Schwierigkeiten gibt es in diesem Kontext?

Bell: Die Situation für Betroffene von sexualisierter Gewalt ist sehr schwierig, da viele Verfahren aus Mangel an Beweisen eingestellt werden. Um dies zu verhindern, müssen die Spuren bei einer Vergewaltigung zeitnah sichergestellt werden. Dies ist in der Regel bisher nur möglich, wenn die Betroffene sofort bereit ist, Anzeige zu erstatten.

Deshalb fordert Terre des Femmes eine flächendeckende Versorgung von Opferschutzambulanzen, bei denen eine "Anonyme Spurensicherung" möglich ist und die Beweise bis zu 20 Jahre gerichtsfest gelagert werden.

ARD-faktenfinder: Nehmen Sie eine zunehmende politische Instrumentalisierung von sexualisierter Gewalt wahr?

Bell: Die Instrumentalisierung von sexualisierter Gewalt ist ein zunehmendes Problem, welches besonders im rechten politischen Spektrum Anwendung findet, aber auch allgemein zur Erhaltung und Begründung von patriarchalen Gesellschaftsstrukturen dient.

Häufig wird das Narrativ verwendet, dass wehrlose weiße deutsche Frauen von Menschen mit Migrationshintergrund oder anderer Nationalität permanent bedroht, belästigt, vergewaltigt, ermordet oder verletzt werden würden.

Gewalt gegen Frauen wird dabei instrumentalisiert, um rassistische Forderungen, Vorurteile und Ängste in der Gesamtbevölkerung zu schüren. Tatsache ist allerdings, dass die meisten Gewalttaten gegen Frauen in den eigenen vier Wänden stattfinden und nicht in dunklen Straßen von unbekannten Personen.

Insgesamt wurden im Jahr 2017 laut BKA Statistik 138.893 Betroffene von vollendeten und versuchten Delikten der Partnerschaftsgewalt polizeilich erfasst. Vielen Menschen in der Gesellschaft ist dieses Ausmaß von Häuslicher und sexualisierter Gewalt an Frauen nicht bewusst.