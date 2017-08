Der Wahlkampfslogan der CDU 2017 - fast wortgleich mit einem Plakat für den SED-Parteitag 1986? Ein bei Facebook verbreitetes Foto suggeriert das, ist aber eine Bildmontage. Und ein weiteres SED-Plakat zeigt auch nicht Angela Merkel. Von Fiete Stegers, NDR und Melanie Bender, WDR Ihr Wahlkampfmotto "Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben." hat der CDU wegen seiner offiziellen Abkürzung #fedidwgugl schon manchen Spott beschert. Da schien es für viele Internet-Nutzer ins Bild zu passen, was die Facebook-Seite "Politik & Zeitgeschehen" mit stattlichen 215.000 Fans am Dienstag im Netz verbreitete: Ein aktuelles CDU-Wahlplakat mit Kanzlerin Angela Merkel – kombiniert mit einem Foto eines Großplakats, das fast wortgleich für den XI. Parteitag der DDR-Staatspartei SED warb: "Für ein Land, in dem wir gut und gerne leben." Tausende Nutzer verbreiteten die Gegenüberstellung weiter oder klickten auf "Gefällt mir". Aber das zweite vermeintliche schwarz-weiße Beweisfoto ist eine Bildmontage. 1/1 #bildbeweis Vollbild Verändern Sie die Darstellung durch Bewegen des Bildschiebers. Das Originalfoto ist hingegen in Farbe. Es stammt zwar nach Angaben des Fotografen Marco Moerland aus der DDR. Der XI. Parteitag der SED fand dort vom 17. bis 21. April 1986 statt. Moerland zufolge wurde das Bild aber bereits am 1. Juli 1981 gemacht. Und vom XI. Parteitag ist auf dem Plakat auf seinem Foto natürlich noch keine Rede. Stattdessen lauten die Parolen im Original "Alles zum Wohl des Volkes" und "Alle Kraft zur Stärkung unseres sozialistischen Vaterlandes, der deutschen Demokratischen Republik." In der Fälschung wird außerdem eine völlig andere Schriftart verwendet, die verdächtig an "Times" erinnert, die zu den Standard-Schriftarten des PC-Zeitalters gehört.

Das Original aus Flickr geklaut Fotograf Moerland hatte das Bild vor vier Jahren in der Foto-Community Flickr hochgeladen, wo er Fotos von seinen Reisen veröffentlicht – vor allem von Straßenbahnen und Zügen. "Seit 1972 reise ich, um überall in der Welt Straßenbahnen zu fotografieren", sagte der Niederländer dem ARD-faktenfinder. "Das Propagandaschild habe ich bei meiner zweiten DDR-Reise in Nordhausen aufgenommen. Wegen der Straßenbahn-Besuche kam man auf weniger touristisch aufgeschlossene Stellen. Nebenbei habe ich also Alltagsbilder gemacht wie das Bild des Schildes." Rückblickend seien dies interessante Zeitpunkte, so Moerland. Für ihn als Student habe die DDR schon damals wie eine Zeitmaschine gewirkt. Vom ARD-faktenfinder auf die Zweckentfremdung seines Bildes aufmerksam gemacht, sagt Moerland: "Ich bin mir bewusst, dass wenn ich Bilder veröffentliche, diese Bilder auch geklaut oder missbraucht werden. Die Alternative wäre, dass ich nichts mit den Bildern mache. Aber das wäre auch schade."