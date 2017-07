Der vermeintlich dazugehörige Twitteraccount (@therealmartinschulz) sah dem echten Schulz-Account ( @martinschulz ) täuschend ähnlich, auch weil dasselbe Porträt verwendet wurde und der Name nur leicht verändert war. Kritik daran wies die JU Bayern damals von sich, man habe den Tweet " ausreichend gekennzeichnet ".

Im Kontext der Debatte um die Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg hatte die JU Bayern vor rund zwei Wochen ein Bild mit zwei Tweets von Martin Schulz hochgeladen. Nur der erste dieser beiden Tweets stammte aber tatsächlich vom SPD-Kanzlerkandidaten. Der zweite suggerierte, dass Schulz Linksextremismus verharmlose und war erfunden.

"Skandalöse Entgleisung"

Martin Schulz hat die Angelegenheit bislang nicht kommentiert. Gegenüber "Spiegel Online" forderte SPD-Generalsekretär Hubertus Heil, "dass sich ab jetzt alle demokratischen Parteien deutlich von jeglichen Fake News distanzieren."

Es sei, so Heil, "skandalös, dass CDU und CSU eine solche Entgleisung geduldet haben, und ich bin froh, dass nun so entschieden wurde. Die SPD will einen harten, aber fairen Wahlkampf führen; darin haben Verleumdungen und Fake News jeglicher Art nichts zu suchen."