Für seine erfundene Meldung über den Rücktritt der Kanzlerin hat Grünen-Politiker Palmer viel Kritik eingesteckt. Der Tübinger Oberbürgermeister verteidigt seinen Beitrag als Satire, die alles dürfe.

Von Patrick Gensing, ARD-faktenfinder

Immer wieder sorgt der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer für Diskussionen. Unter Parteikollegen ist der Grünen-Politiker durchaus umstritten - unter anderem wegen seiner Thesen zum Islam und zur Flüchtlingspolitik.

Am Sonntagvormittag, kurz vor der Wahl in Bayern, veröffentlichte Palmer auf seiner Facebook-Seite allerdings keine Thesen, sondern eine "Eilmeldung":

Angela Merkel und Horst Seehofer wollen mit sofortiger Wirkung von ihren Ämtern als Vorsitzende der CDU und der CSU zurück treten. Dies erklärten sie heute morgen gleichlautend in Berlin und München. Beide wollen damit "einen Neuanfang für Deutschland, Bayern und die Union ermöglichen".



Die jeweiligen Nachfolger im Amt des Vorsitzenden sollen demnach auch die Ämter des Kanzlers und Innenministers übernehmen. Für einen stabilen Übergang wollen beide ihre Regierungsämter bis zur Entscheidung über die jeweilige Nachfolge weiter ausüben.



Beobachter werten dies als Eingeständnis des Scheiterns in der Flüchtlingsfrage. Ein gelingendes Zusammenarbeiten sei den beiden Parteichefs nicht mehr möglich. Der Zeitpunkt des Rückzugs soll der CSU die Chance erhalten, die heutige Wahl in Bayern in letzter Minute zu gewinnen.



Quelle: dpa/BP