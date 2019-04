"Claudia Roth verschwieg Mega-Reise" - das berichtet die Schweizer Zeitung "Blick" unter Berufung auf die "Bild". Eine nachweislich falsche Behauptung. Die Reise war sogar vorher angekündigt worden.

Von Patrick Gensing, ARD-faktenfinder

Seit Tagen prasselt in den sozialen Netzwerken und in einigen Medien Häme auf Bundestagsvize Claudia Roth ein. Der Grund: Die Grünen-Politikerin habe eine Reise in die indisch-pazifische Region verschwiegen. Das behauptet beispielsweise das Schweizer Blatt "Blick". In dem Bericht heißt es: "Wie die 'Bild'-Zeitung heute aufdeckt, reiste Roth im Februar dieses Jahres nach Bangladesch, Kiribati und auf die Fidschi-Inseln."

Tatsächlich war Roth vom 23. Februar bis 8. März in die indisch-pazifische Region geflogen. Sie besuchte dort Länder, die besonders stark von den Folgen der Klimakrise betroffen sind: Bangladesch, Kiribati und Fidschi. Weitere Teilnehmer der Delegation waren der CDU-Abgeordnete Matthias Zimmer und Grünen-Politiker Frithjof Schmidt.

Angeblich verschwieg Roth eine Reise, berichtet die Schweizer Zeitung "Blick".

Allerdings hatte die "Bild" die Reise keineswegs aufgedeckt, vielmehr war diese sogar öffentlich angekündigt worden. Der Bundestag veröffentlichte bereits am 22. Februar eine Pressemitteilung mit der Überschrift: "Folgen der Klimakrise: Delegation unter Leitung von Bundestagsvizepräsidentin Roth besucht die indisch-pazifische Region."

Zudem hatte Roth auf Facebook bereits über ihre Reise informiert. Am 28. Februar veröffentlichte sie ein Bild, das sie mit der Delegation in Bangladesch zeigt, sowie einen Bericht dazu.

Am 22. März organisierten die Grünen zudem ein Fachgespräch zu dem Thema "Migration, Flucht und Vertreibung", das live im Internet übertragen wurde. Darin berichtete Roth von ihrer Reise und den Erfahrungen in der Region.