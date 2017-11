Was dürfen Abgeordnete im Bundestag - und was nicht? Darüber ist in Berlin eine Debatte entbrannt. Anlass: Ein Brief, in dem Bundestagspräsident Schäuble das Twittern aus dem Plenarsaal als unangemessen bezeichnet. Aber wer bestimmt, was angemessen ist?

Von Patrick Gensing, tagesschau.de

Unangemessen und daher unerwünscht sei die Nutzung von Geräten zum Fotografieren, Twittern oder Verbreiten von Nachrichten über den Plenarverlauf: Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat mit einem Brief an die Abgeordneten für Wirbel gesorgt. Die Parlamentarier sollen, so Schäubles Erinnerung "nach Verständigung im Präsidium", insbesondere Mobiltelefone und Tablet-Computer "nur zurückhaltend" benutzen.

Was das konkret bedeutet, ist nicht eindeutig definiert. Klar ist: Die Nutzung von Tablets im Parlament ist erlaubt. Allerdings hatte es darüber eine Diskussion gegeben; Auslöser war 2010 eine Rede des Abgeordneten Jimmy Schulz. Der FDP-Politiker hatte als erster Parlamentarier einen Tablet-Computer für eine Rede benutzt. Das Präsidium schritt zwar nicht ein, doch wurde das Thema im Geschäftsordnungsausschuss behandelt. Ergebnis: Seit Dezember 2010 sind Tablets im Bundestag erlaubt.

Was ist also angemessenes Verhalten? In der Hausordnung heißt es lediglich: "In den Gebäuden des Deutschen Bundestages sind Ruhe und Ordnung zu wahren." Zudem unterliegen die Abgeordneten der Geschäftsordnung, die sich der Deutsche Bundestag laut Artikel 40 des Grundgesetzes gibt. Sie bestimmt unter anderem Redezeiten im Plenum und Verhaltensregeln, insbesondere die Anzeigepflichten von Tätigkeiten der Abgeordneten. Zuletzt wurde die Geschäftsordnung am 12. Juni 2017 geändert, als es um die Besetzung des Alterspräsidenten ging.

Doch während die Anzeigepflicht von Tätigkeiten zumeist recht eindeutig ist, erscheinen viele andere Fragen interpretationswürdig. "Die Geschäftsordnung des Bundestages macht keine detaillierten Vorgaben über die Nutzung technischer Geräte im Plenarsaal", teilte ein Sprecher des Bundestagspräsidenten auf Anfrage des ARD-faktenfinders mit. Solche Vereinbarungen würden vielmehr interfraktionell, also auf der politischen Ebene, getroffen.

Dies betrifft beispielsweise die Kleiderordnung: Was ist angemessen, was nicht? Was in den 1980er-Jahren noch als höchst provokant galt, ist heute akzeptiert, normal oder längst zum Trend geworden. Die Frage, was angemessen ist, wird aber immer weiter diskutiert, denn Normen verändern sich ständig.