"Reconquista Internet" Aktion gegen rechten Hass im Netz

Satiriker Jan Böhmermann hat zur "Rückeroberung des Internets" aufgerufen. Mehr als 50.000 schlossen sich bislang "Reconquista Internet" an, um Hass im Netz etwas entgegenzusetzen. Doch es gibt auch Kritik.

Von Wolfgang Wichmann, tagesschau.de

Auf der Digitalkonferenz re:publica warb Böhmermann für eine Beteiligung an "Reconquista Internet"

Der Name "Reconquista Internet" verbreitet sich derzeit rasant in den sozialen Medien. Hinter dem Namen - der nichts anderes bedeutet als die "Rückeroberung des Internets" - verbirgt sich eine Aktion des Moderators und Satirikers Jan Böhmermann. Der hatte "Reconquista Internet" in seiner ZDF-Sendung "Neo Magazine Royale" gestartet. Inzwischen beteiligen sich etwa 53.000 Menschen an dem Projekt.

Erklärtes Ziel von "Reconquista Internet" ist es, dem Hass im Netz "Liebe und Vernunft" entgegen zu setzen, wie es beispielsweise auf dem Twitter-Profil zu der Aktion heißt. Auf der Netzkonferenz re:publica in Berlin warb Böhmermann zuletzt verstärkt für eine Beteiligung. Es sei an der Zeit, der Debatte um Populismus im Netz Aktionen folgen zu lassen. "Wir haben aus Versehen eine Bürgerrechtsbewegung ins Leben gerufen", twitterte Böhmermann zum Start von "Reconquista Internet".