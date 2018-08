Sachsen Hochburg des Rechtsextremismus

Krawalle in Hoyerswerda, Heidenau und Chemnitz. Der "Trauermarsch" von Dresden. Rekordergebnisse für Rechtsradikale: Dass der Rechtsextremismus in Sachsen stark ist, lässt sich seit Jahren erkennen. Von Patrick Gensing, ARD-faktenfinder Im September 1991 belagerten in Hoyerswerda teilweise bis zu 500 Menschen ein Wohnheim für ausländische Vertragsarbeiter sowie eine Flüchtlingsunterkunft. Die Polizei war überfordert, nach Angriffen mit Steinen und Brandflaschen wurden die Vertragsarbeiter schließlich unter dem Jubel von Gewalttätern und Schaulustigen aus der sächsischen Stadt gebracht. Nach diesem durchschlagenden Erfolg griffen Rechtsextreme ein Flüchtlingsheim in Hoyerswerda an. Auch hier gab der Staat nach, die Flüchtlinge wurden in anderen Städten in Sicherheit gebracht. Jahresrückblick 1991 - Rassistische Gewalt in Deutschland

15.11.2010







Die Ereignisse von Hoyerswerda gelten als Auftakt von rechtsextremen organisierten Krawallen, bei denen mit Gewalt die eigenen Ziele durchgesetzt werden können.

Hochburg der NPD Sachsen spielt für die rechte Bewegung seit Jahren eine zentrale Rolle: 2004 zog die neonazistische NPD hier mit 9,2 Prozent in den Landtag ein - und blieb bis 2014, als sie mit 4,9 Prozent nur sehr knapp scheiterte. Seitdem ist die NPD noch regional vertreten, die meisten Mandate hat sie in Sachsen. Auch die NPD-Parteizeitung wird hier erstellt, die NPD-Jugendorganisation hat ihren Sitz in Riesa. Mittlerweile spielt die NPD kaum noch eine größere Rolle. Forscher analysierten aber, dass die AfD nun dort besonders stark ist, wo zuvor die NPD relativ gute Ergebnisse eingefahren hatte. Im Wahlkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge beispielsweise hatte die NPD bei der Bundestagswahl 2013 mehr als fünf Prozent der Zweitstimmen geholt. 2017 erreichte die AfD dort mit 35,5 Prozent ihr bundesweit höchstes Wahlergebnis - und wurde in Sachsen insgesamt die stärkste Partei.

Rechtsextreme Gewalttaten Bei der Zahl der rechten Gewalttaten liegt Sachsen seit Jahren bundesweit in der Spitzengruppe. 2017 gab es laut Verfassungsschutzbericht in dem Bundesland 95 Gewalttaten, 2016 sogar 145 und 2015 wurden 201 registriert. Beratungsstellen kommen oft zu höheren Zahlen. Die Amadeu Antonio Stiftung und Pro Asyl dokumentieren beispielsweise für das Jahr 2017 bundesweit 1713 flüchtlingsfeindliche Straftaten. In Relation zur Einwohnerzahl führt demnach Brandenburg mit 85 Fällen je Million Einwohner, gefolgt von Sachsen (61 Fälle je Million Einwohner). Krawalle in Sachsen sorgten immer wieder für Aufsehen: 2016 überfielen mehr als 250 rechte Schläger den Leipziger Stadtteil Connewitz, in Heidenau randalierten Rechtsradikale an mehreren Tagen, in Clausnitz gab es Ausschreitungen, als dort ein Bus mit Flüchtlingen ankam. Ein weinender Junge in einem Bus im sächsischen Clausnitz. Anti-Flüchtlings-Banner mit der Aufschrift "Unser Land - unsere Regeln Heimat - Freiheit Tradition" in Clausnitz.