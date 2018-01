Vom Gasthaus bis zum Festivalgelände: Rechtsextreme sollen in Deutschland 136 Immobilien kontrollieren. Diese Zahl veranschlagt die Bundesregierung nach einer Anfrage der Linksfraktion in einer Antwort, die dem ARD-faktenfinder vorliegt. Zunächst hatte das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" darüber berichtet.

Sachsen und Bayern an der Spitze

Die meisten der von Rechtsextremen genutzten Immobilien liegen nach absoluten Zahlen in Sachsen und Bayern. In Relation zur Bevölkerungszahl steht Mecklenburg-Vorpommern an der Spitze.

Bundesland Zahl der Immobilien Baden-Württemberg 6 Bayern 17 Berlin 6 Brandenburg 10 Bremen 1 Hamburg 2 Hessen 5 Mecklenburg-Vorpommern 15 Niedersachsen 4 NRW 11 Rheinland-Pfalz 2 Saarland 3 Sachsen-Anhalt 8 Sachsen 25 Schleswig-Holstein 11 Thüringen 10

Die Linken-Abgeordnete Martina Renner, die die Anfrage an die Bundesregierung gestellt hatte, zeigt sich gegenüber dem ARD-faktenfinder wenig zufrieden mit der Auskunft der Bundesregierung: "Weder nennt das Bundesinnenministerium das öffentlich bekannte Haus der 'Identitären' in Halle, noch das 'Rittergut' des Instituts für Staatspolitik in Schnellroda oder den WB-Versand des thüringischen NPD-Vorsitzenden in Fretterode."

Auch die als Treffpunkte genutzten Grundstücke von völkischen Siedlern im Wendland und zwei Gaststätten eines bekannten Neonazis in der Oberlausitz habe das Innenministerium "aus nicht nachvollziehbaren Gründen" nicht genannt.