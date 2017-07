Das Grundproblem dieses Einsatzes ist Feltes zufolge die hohe Zahl von eingesetzten Beamten: "Es sind sehr viele fremde Polizeibeamte vor Ort, die andere polizeitaktische Philosophien kennen. Konkret: In Bayern wird eine andere Linie bei Einsätzen gefahren als beispielsweise in Berlin. Der Einsatzleiter muss also Tausenden Polizisten klar machen, wie die Strategie aussehen soll." Und das sei extrem schwierig, betont Feltes.

Warum tritt die Polizei so massiv auf? Der Polizeiwissenschaftler Thomas Feltes von der Ruhr-Universität Bochum betont, er tue sich schwer damit, die einzelnen Maßnahmen der Polizei derzeit zu beurteilen. Er gehe davon aus, dass sie über Informationen verfüge, die sie aber nicht kundtue, die aber zur Beurteilung der Lage wichtig seien. Dazu komme eine gewisse Grundnervosität, die auch nachvollziehbar sei. "Und wenn ich unter Nervosität handele, mache ich manchmal vielleicht deutlich mehr, als notwendig ist", so Feltes im Gespräch mit dem ARD-faktenfinder. Dafür sollte man auch Verständnis haben.

Kurz vor dem G20-Gipfel gibt es in Hamburg quasi nur noch ein Thema: das Vorgehen der Polizei gegen Protestierende. Ganze Hundertschaften in Kampfmontur sind aufmarschiert, um einige kleine Zelte zu beschlagnahmen; ein spontanes Straßenfest mit Tausenden Teilnehmern löste die Polizei mit Wasserwerfern und Hunderten Beamten auf - obwohl es weitgehend friedlich verlief. Kritiker werfen der Polizei glatten Rechtsbruch vor. Viele Hamburger sind von dem massiven Polizeiaufgebot schlicht genervt.

Vor diesem Hintergrund den Gipfel in Hamburg auszutragen, sei grundlegend falsch, sagt Polizeiwissenschaftler Feltes. An anderen Orten hätte man das Treffen problemloser durchführen können. "Mit der Entscheidung für Hamburg hat man die Polizei in eine Zwangssituation gebracht, die ohne Fehler gar nicht zu bewältigen ist." Der Wissenschaftler meint, der Hamburger Polizeipräsident Ralf Martin Meyer sei politisch loyal, sonst hätte er längst gesagt: "Ihr habt uns da eine Aufgabe übertragen, die wir mit unseren Einsatzmitteln nicht bewältigen können."

"Jedes Maß ist verlorengegangen"

Die Polizei befinde sich in einem Dilemma, sagt auch der Soziologe Peter Ullrich von der TU Berlin: Sie müsse den reibungslosen Ablauf des Gipfels garantieren, die An- und Abfahrt der Staatsgäste, deren Schutz - auch, damit nicht ausländische Sicherheitskräfte aktiv werden, die sich wohl nicht an deutsches Recht halten würden.

Dieses Dilemma versucht die Hamburger Politik und Polizei auf Kosten der Protestierenden aufzulösen, indem mit aller Härte durchgegriffen wird. "Abwägungen finden gar nicht mehr statt, da ist jedes Maß verlorengegangen." Dies sei eine höchst problematische Situation, erklärt Ullrich, vor allem, da die Polizei durch Gesetz und Gerichtsurteile verpflichtet sei, sich "versammlungsfreundlich" zu verhalten.

Doch der Soziologe meint, es gebe seit einigen Jahren zunehmend eine Tendenz, mit Protest repressiv umzugehen. Ullrich spricht von autoritären Krisenreaktionen - und das sei genau das, was derzeit in Hamburg zu beobachten sei. Diese neue Entwicklung in der Polizeistrategie sei eine Reaktion darauf, dass es erfolgreiche Protestformen vor allem von Globalisierungskritikern gegeben habe. Das neue Grundprinzip der Polizei laute, schon im Vorhinein alles auszuschließen, was an Gefahr drohen könne, indem man versucht, maximale Kontrolle zu inszenieren.

Dazu gehörten die Aufrüstung der Polizei, massive Vorkontrollen, die starke Begleitung von Demonstrationen, wo teilweise mehr Polizisten als Teilnehmer seien. "All diese Maßnahmen folgen einer präventiven Logik", erklärt Ullrich, "sie gehen mit einer massiven Machtdemonstration und Eingriffen einher, die auf Protestierende eindeutig repressiv wirken. Sie fühlen sich drangsaliert und kriminalisiert. Und genau das zeigt sich gerade in zugespitzter Form in Hamburg."