Gegen den G20-Gipfel werden Zehntausende Menschen auf die Straße gehen. Neben kleinen Aktionen sind drei Großdemonstrationen in Hamburg geplant: "Grenzenlose Solidarität statt G20", "Hamburg zeigt Haltung" und "Welcome to hell". Was wollen die Initiatoren erreichen?

Autor Patrick Gensing, tagesschau.de @PatrickGensing bei Twitter

Von Patrick Gensing, tagesschau.de

Gut eine Woche vor dem G20-Gipfel in Hamburg haben Aktivisten im Freihafen der Stadt eine Wende in der Migrationspolitik angemahnt. Sie kletterten am frühen Morgen auf die Brüstung einer Elbbrücke und entrollten ein Banner mit der Aufschrift "Build bridges, not walls" -auf Deutsch: Baut Brücken, keine Mauern.

Einige der mehr als 30 Aktivisten von "Sea-Watch" und "Jugend Rettet" seilten sich von der Brücke ab. Andere unterstützten die Aktion von einem Boot aus. Mit der Plakat-Aktion wollten die Aktivisten die G20-Staaten aufrufen, sich für den Schutz von Flüchtlingen einzusetzen.

In Hamburg findet am 7. und 8. Juli der G20-Gipfel statt. Gegen das Treffen finden zahlreiche Protestaktionen statt - von kleinen Kunstaktionen bis zur Großdemonstration. Im Millerntor-Stadion haben Aktivisten ein Alternatives Media Center eingerichtet, das eine andere mediale Perspektive auf den Gipfel fördern will.

Bereits am Sonntag rufen Umweltverbände und Menschenrechtsgruppen zu der G20-Protestwelle auf. Sie wollen "nicht nur an Land, sondern auch auf dem Wasser für eine andere Politik demonstrieren" - nämlich für Demokratie, fairen Welthandel, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit.