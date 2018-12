Verdacht auf rechtes Netzwerk Wie tickt die Polizei?

In Frankfurt sollen Polizisten einen Drohbrief im Namen des "NSU 2.0" verschickt haben. Hat die Polizei ein Problem mit Rechtsextremismus? Die Wissenschaft hat darauf keine klare Antwort.

Von Patrick Gensing, ARD-faktenfinder

Das Landeskriminalamt in Hessen ermittelt in einem mutmaßlichen Polizei-Skandal gegen fünf Beamte. Ein Sprecher der Behörde bestätigte dies dem Hessischen Rundfunk. Demnach richtete das LKA eine Arbeitsgruppe ein, die die Vorwürfe aufklären soll.

Seda Basay-Yildiz wurde Gewalt gegen ihre kleine Tochter angedroht.

Die fünf Polizisten aus Frankfurt sollen hinter einem Drohbrief gegen die Anwältin Seda Basay-Yildiz stecken, in dem sie unter anderem ankündigten, deren zweijährige Tochter "abzuschlachten". Dafür sollen sie persönliche Daten der Anwältin verwendet haben, die nur über einen Polizeicomputer zugänglich waren.

Der Brief an Basay-Yildiz, die im Münchner NSU-Prozess die Familie eines Opfers vertreten hatte, soll mit "NSU 2.0" unterschrieben gewesen sein. Zudem wird den Beamten vorgeworfen, in einer Chatgruppe rechtsextreme und rassistische Bilder, Videos und Inhalte ausgetauscht zu haben.