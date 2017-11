Berliner Polizei und die Clans Einzelfälle oder gezielte Unterwanderung?

Es handelt sich um einen Vorwurf, der dem Ansehen der Berliner Polizei schwer schaden kann: Sie sei von Mitgliedern arabischer Großfamilien unterwandert. Die These gibt es schon seit Jahren. Aber aktuell wurde sie vor allem durch zwei anonyme Veröffentlichungen noch einmal befördert: Zunächst hatte sich ein Gastdozent in einer Audio-Botschaft über das Verhalten von Berliner Polizeischülern empört - kurz darauf wurde der offene Brief eines nach eigenen Angaben langjährigen LKA-Beamten bekannt. In dem Schreiben heißt es: "Hier steht zweifelsohne im Raum, dass diese Unterwanderung der arabischen Großfamilien bereits begonnen hat". Und weiter:

Genau das geschehe bei der Berliner Polizei, wie die Deutsche Polizeigewerkschaft beschreibt: Demnach versuchten arabische Großfamilien in Berlin ganz gezielt, Angehörige in den öffentlichen Dienst einzuschleusen. Es gebe "deutliche Hinweise" auf einen solchen strategischen Ansatz, sagte der Landesvorsitzende der Gewerkschaft, Bodo Pfalzgraf im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Dazu versuchten sie, "bestimmte Familienangehörige von Straftaten frei zu halten", um sie dann im öffentlichen Dienst unterbringen zu können. Belege dafür fehlen.

Was steckt dahinter? Eine einheitliche Definition, wann man von Unterwanderung sprechen kann, gibt es offenbar nicht. Doch die zufällige Besetzung von Posten ist sicher nicht gemeint - vielmehr der langfristige und planmäßige Versuch, bestimmte Menschen in bestimmte Positionen beispielsweise einer Behörde einzuschleusen.

Bei der Berliner Polizei hält man den Anschuldigungen nichts. In einer Sondersitzung des Berliner Innenausschusses am Mittwoch bemühten sich Polizeipräsident Klaus Kandt und Vizepolizeipräsidentin Margarete Koppers um das Ansehen der Berliner Polizei. Kandt wies dabei auch die Gerüchte über eine angebliche Unterwanderung durch kriminelle Clans zurück:

Die sogenannten Clans beschäftigen die Berliner Sicherheitsbehörden schon lange - Ermittlungen gibt es seit Jahren. Gemeint sind Familien mit libanesischer oder palästinensischer Abstammung oder mit einem arabisch-kurdischen Hintergrund. Experten gehen davon aus, dass in Berlin etwa 20 solcher Familien mit einer Vielzahl von Angehörigen existieren. Federführend im Kampf gegen die Clans ist vor allem Oberstaatsanwalt Sjors Kamstra. Ihm zufolge gibt es in Berlin etwa acht kriminell auffällige Großfamilien. Deren Betätigungsfelder: Drogenhandel, Gewalt- und Bandenkriminalität. Schon 2014 warnte Kamstra vor einer Infiltration in die Verwaltung:

Einzelfälle werden bekannt

Belege für eine systematische Unterwanderung der Berliner Polizei fehlen. Öffentlich bekannt wurden in der Vergangenheit lediglich Einzelfälle von Korruption oder Angriffen, die im Zusammenhang mit den Clans stehen oder stehen könnten. Erst am Mittwoch berichtete der rbb, dass Mitglieder eines arabischen Clans in Berlin-Kreuzberg Zivilfahrzeuge der Polizei abgefilmt haben sollen. Ebenso sei der Versuch unternommen worden, auf dem Gelände der Polizei in Schöneberg Spuren an einem bereits sichergestellten Auto zu vernichten. Die Polizei bestätigte, dass sich unbekannte Personen zu den beiden Geländen Zutritt verschafft haben. Strafermittlungsverfahren seien eingeleitet worden. An beiden Standorten wurden den Angaben zufolge die Sicherheitsmaßnahmen erhöht.

Ebenfalls am Mittwoch berichtete die "Berliner Zeitung" über den Fall einer 20-jährigen Studentin der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR). Die Hochschule bildet unter anderem Polizisten für den gehobenen Dienst aus. Im Rahmen ihrer Tätigkeit als Praktikantin hatte die Studentin mit arabischem Migrationshintergrund dem Bericht zufolge Fahndungsbilder von Mitgliedern einer arabischen Großfamilie und sogenannte Fernschreiben von einem Polizeicomputer abfotografiert und per WhatsApp an eine Gruppe versendet. Das Praktikum sei daraufhin beendet worden, teilte die Berliner Polizei mit. Ob die Frau tatsächlich Verbindungen zu Clan-Mitgliedern hatte, wird nun untersucht.