Bei Razzien im Rahmen des Verbots der Webseite "linksunten.indymedia.org" wurden Waffen sichergestellt. Nun gibt es eine Debatte darum, ob diese überhaupt den mutmaßlichen Betreibern der Webseite zugeordnet werden können.

Von Andrej Reisin, NDR

Als Bundesinnenminister Thomas de Maizière am Freitag vor die Presse trat, um das Verbot der als linksextremistisch eingestuften Webseite "linksunten.indymedia.org" zu verkünden, kam er unmittelbar nach Bekanntgabe des Verbots auf Durchsuchungen zu sprechen, die in diesem Zusammenhang durchgeführt wurden:

Seit 5:30 durchsuchen Polizeikräfte aus Baden-Württemberg mehrere Objekte in diesem Bundesland, die mit dem Betrieb der Plattform und dem Betreiberkreis in unmittelbaren Zusammenhang stehen. [...] Bei den Durchsuchungen wurden neben Laptops und der IT-Technik, um die es ja im Wesentlichen ging, auch gefunden: Messer, Schlagstöcke, Rohre, Zwillen, Teleskopschlagstöcke, Butterfly-Messer, also alles typische Gegenstände, die wir aus dem gewaltbereiten Linksextremismus kennen.

Für viele Medien, unter anderem die Deutsche Presseagentur (dpa), war damit klar, dass die gefundenen Gegenstände auch den mutmaßlichen Betreibern der verbotenen Webseite zugeordnet werden können. So titelte die dpa in einer Meldung von 09:44 Uhr am Freitag: "Waffen bei Betreibern von 'linksunten.indymedia.org' gefunden". Auch zahlreiche andere Medien übernahmen diese Darstellung, zumal Reihenfolge und Gewichtung der Informationen in der Pressekonferenz des Bundesinnenministeriums (BMI) diesen Schluss nahelegten.