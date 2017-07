Gefälschte FDP-Plakate "Ein Foul der Grünen"

Im Gespräch mit dem ARD-faktenfinder sagte Gehring, man habe vor allem den Personenkult der FDP aufs Korn nehmen wollen. Der "extreme Fokus" auf Lindner wirke so, "als würden sich die Liberalen aus der außerparlamentarischen Opposition heraus mit einem Kanzlerkandidaten bewerben".

Hintergrund sind Plakate der Wahlkampfkampagne, die die FDP am Montag in Berlin vorgestellt hatte. Eines der Motive, die fast alle den Parteivorsitzenden Christian Lindner zeigen, erfuhr auf Twitter besondere Aufmerksamkeit - durch die Grünen. Denn das Originalplakat trägt den Slogan: "Die Digitalisierung ändert alles. Wann ändert sich die Politik?" Dieser Text wurde verändert und mit dem Hashtag #lindnersprueche versehen. Einer der ersten, der ein solches Bild twitterte, war der grüne Bundestagsabgeordnete Kai Gehring.

In Schleswig-Holstein üben die Grünen gerade, wie ist es, mit der FDP in einer Regierungskoalition zusammenzuarbeiten. Im Bundestagswahlkampf ist man aber ganz klar Gegner. Das zeigt sich gerade im Netz, wo die Grünen mit einer gegen die FDP gerichteten Twitteraktion für Aufmerksamkeit sorgen.

Trittin sieht keinen Widerspruch zur Twitterkampagne. "Wir sind jetzt im Vorwahlkampf und da ist auch Spaß noch erlaubt", so der Grünen-Politiker. Zudem sei es aus seiner Sicht "völlig offensichtlich", dass es sich um Satire handele. Natürlich sei man gegen die Verbreitung von Falschmeldungen, aber Zuspitzungen seien durchaus erlaubt - etwa um die "Inhaltsleere der FDP" darzustellen, die es ja schließlich wirklich gebe.

Nicht jeder erkennt die Manipulation

Allerdings sind offenbar durchaus Nutzer auf die Tweets der Grünen-Politiker hereingefallen. Prominentes Beispiel: der Verleger Jakob Augstein.

Zudem gibt es aktuell mindestens einen weiteren Fall, in dem eine Partei veränderte bzw. erfundene Inhalte in den sozialen Medien verbreitet hat, um den politischen Gegner zu diskreditieren: Die Junge Union Bayern, die Nachwuchsorganisation der CSU, veröffentlichte am Montag auf Facebook einen Post, der einen echten Tweet des SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz mit einem falschem kombinierte und damit suggerierte, das Schulz Linksextremismus verharmlose.

Für den Politikwissenschaftler Marc Debus von der Universität Mannheim sind solche Kampagnen problematisch. Zwar kann über Aktionen in den sozialen Medien mehr Aufmerksamkeit und damit auch Mobilisierung erreicht werden, was grundsätzlich wünschenswert sei. Allerdings, so Debus, führten Falschdarstellungen eben auch dazu, dass Wähler desinformiert würden. "Wenn im Wahlkampf Positionen der Mitbewerber verzerrt dargestellt werden, ist das der Qualität des demokratischen Wettbewerbs nicht zuträglich."