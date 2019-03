Pinterest Schlechte Karten für Impfgegner

In der Regel geht es auf Pinterest nicht allzu heiß her. Auf der Plattform teilen monatlich 250 Millionen Nutzer vor allem Bilder und Links zu Lifestyle-Themen, wie Sport, Mode und Hobbys in eigenen Sammlungen, sogenannten Boards. Trotzdem hat auch Pinterest mit Falschmeldungen zu kämpfen.

Studie ausschlaggebend

Pinterest stand 2016 in der Kritik, weil eine Studie der Virginia Commonwealth University ergab, dass 75 Prozent der Suchergebnisse zum Thema Impfungen negativ waren. Von den 800 überprüften Links und Bilder enthielten drei Viertel Botschaften, die beispielsweise die Sicherheit von Impfungen in Frage stellten oder gar Behauptungen, dass Impfungen entwickelt wurden, um Menschen zu töten. In der Folge passte Pinterest die Nutzerrichtlinien an:

Die Fehlinformationsrichtlinie von Pinterest untersagt beispielsweise das Bewerben ungeeigneter Heilmittel und -verfahren gegen unheilbare oder chronische Krankheiten sowie impfkritische Empfehlungen. Aus diesem Grund darfst du dir keine Inhalte merken, die Ratschläge enthalten, die unmittelbare und schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit unserer Nutzer oder die Sicherheit der Allgemeinheit haben könnten.

Die Suchergebnisse werden nicht in allen Sprachen auf die gleiche Weise eingeschränkt. Sucht man nach dem deutschen "Impfungen", werden diverse Suchergebnisse angezeigt, die zum Teil auch von Impfgegnern stammen. Die englische Entsprechung "vaccines" ergibt keine Suchergebnisse. Sucht man dagegen nach "autism vaccines", also nach einer Verbindung zwischen Impfungen und Autismus, tauchen wiederum Suchergebnisse von Impfgegnern auf.

Unter anderem eine dänische Langzeitstudie stellte, wie andere Studien zuvor, keinen Zusammenhang zwischen dem Impfstoff gegen Masern, Mumps und Röteln und Autismuserkrankungen fest.

Die Suche nach den Begriffen "Krebs Heilmittel" ergibt Treffer. Zu dem englischen Begriffen "Cancer Cure" blockiert Pinterest die Ergebnisse.

Auf Anfrage des ARD-faktenfinder erklärt eine Sprecherin von Pinterest, man habe die englischsprachigen Suchergebnisse im Zusammenhang mit Impfungen und Krebsbehandlungen weltweit blockiert. Auch Suchbegriffe in anderen Sprachen würden kontinuierlich überprüft und gegebenenfalls blockiert. Die Reaktionen auf diese Strategie seien bislang vor allem positiv gewesen.