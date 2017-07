Auf Twitter sind Fotos aufgetaucht, die Panzer der Bundeswehr zeigen - unterwegs in Hamburg. Die Bilder sind echt, doch die Panzer sind nicht im Einsatz. Von Kristin Becker, SWR und Nele Pasch, SWR Brennende Autos, Krawalle, Rauchwolken und verwüstete Straßenzüge. Mancher fühlt sich angesichts der Bilder aus Hamburg an Kriegszustände erinnert. Besonders für Aufregung sorgten Fotos, die am frühen Nachmittag auf Twitter kursierten und drei Panzer zeigen. Einer der Nutzer schrieb dazu, dass die Panzer von Hamburg-Osdorf nach Altona unterwegs seien - also in Richtung des Stadtteils, in dem es heute schon Ausschreitungen und Polizeieinsätze gegeben hat.

Panzer mit Parkplatzproblemen Allerdings rollten die Panzer nur etwa zwei Kilometer von der Generalleutnant-Graf-von-Baudissin-Kaserne, einem Teil der Führungsakademie der Bundeswehr, zur Reichspräsident-Ebert-Kaserne. Fahrtstrecke der Panzer: Von Kaserne zu Kaserne... ... weit weg vom Zentrum des G20-Geschehens. Oberstleutnant Klaus Brandel, Sprecher der Bundeswehr in Hamburg, erklärte dem ARD-faktenfinder, die Panzerfahrt habe nichts mit den heutigen Entwicklungen in der Stadt zu tun: "Die Verlegung erfolgte ausschließlich aus Platzgründen." Eigentlich seien die Radpanzer vom Typ Fuchs an der Generalleutnant-Graf-von-Baudissin-Kaserne abgestellt gewesen, aber an der Reichspräsident-Ebert-Kaserne gäbe es schlichtweg mehr Platz. Daher habe man entschieden, die Fahrzeuge umzuparken. "Das geschah zugegebenermaßen zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt." Auch die Hamburger Polizei dementierte auf Twitter einen Einsatz der Bundeswehr im Stadtgebiet und verwies auf Artikel 87 des Grundgesetzes. Demnach darf die Bundeswehr nur in Ausnahmefällen im Inland eingesetzt werden.