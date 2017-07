Sie war schon bei der Veröffentlichung im Mai umstritten: Eine Studie über rechtsextreme Haltungen in Ostdeutschland. Nun distanziert sich auch die Auftraggeberin - die Ostbeauftragte der Bundesregierung.

Robin Lautenbach, RBB

Deutlicher geht es nicht: Die Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, Iris Gleicke, distanziert sich in aller Form von einer Studie, die sie einst selbst in Auftrag gegeben hatte. Der Studie über Rechtsextremismus in Ostdeutschland, so schrieb sie an die Verfasser vom Institut für Demokratieforschung der Universität Göttingen, mangele es an Sorgfalt und sei mit den Grundsätzen wissenschaftlichen Arbeitens nicht zu vereinbaren. Sie droht sogar an, die für die Studie gezahlten 129.000 Euro wieder zurückzufordern.

Unmittelbarer Anlass des Ärgers ist, dass die im Mai veröffentlichte Studie dem Ministerium jetzt in einer neuen Version vorgelegt wurde. Die Autoren baten das Ministerium selbst darum, die alte Langfassung nicht mehr zu verwenden, ohne allerdings zu erläutern, was in der Studie geändert wurde.