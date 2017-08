Vor zwei Jahren hatten sich die AfD und ihre Anhängerschaft allerdings noch über den Begriff "entsorgen" empört. Im Oktober 2015 hatte ein Politiker der Linkspartei in Rostock bei einer Demonstration ein Plakat gezeigt, auf dem es hieß: "Besorgte Bürger entsorgen!" Holger Arppe, mittlerweile AfD-Landtagsabgeordneter, zeigte den Politiker der Linkspartei wegen des Plakats an. In einer AfD-Mitteilung 2015 hieß es damals:

"Zwischen den Äußerungen liegen Welten"

Der SPD-Politiker Johannes Kahrs hatte bereits im Jahr 2013 das Wort "entsorgen" verwendet - in Bezug auf die Bundeskanzlerin. Daran erinnert nun auch die AfD, um die Kritik an Gauland abzuwehren. Diese Äußerung von SPD-Politiker Kahrs sei, so Ex-Bundesrichter Fischer bei "Zeit Online", ebenfalls eine grobe Herabsetzung und eine Unverschämtheit. Zwischen den Äußerungen lägen trotzdem Welten, so Fischer weiter, denn: