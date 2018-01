Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) betonte auf Anfrage des ARD-faktenfinder, es sei "Fakt", dass "von der Polizei bewusst eingeleitete Öffentlichkeitsfahndungen eine hohe Wirkung entfalten". In Berlin seien bereits mehrere Täter aufgrund von veröffentlichten Videoaufnahmen dingfest gemacht werden. So sei beispielsweise der sogenannte Berliner U-Bahn-Schubser schnell gefasst worden.

Klarer Appell an die Politik: Unterstützt die Polizei, verkürzt die Fristen und vertraut uns einfach, dass wir tatsächlich nur den Täter an die Presse bringen und nicht einen Unverdächtigen!

Wie effektiv das Instrument der Öffentlichkeitsfahndung ist, lässt sich also nicht durch Statistiken bewerten. Folgt man aber Äußerungen von Polizisten, soll das Mittel sehr erfolgreich sein - zumindest bei bestimmten Delikten. Im November 2016 berichtete beispielsweise das " Hamburger Abendblatt " über die Suche nach einem Täter, der einen 16-Jährigen erstochen hatte. Die Polizei veröffentlichte ein Phantombild. In dem Artikel wurde ein Beamter zitiert, der sagte:

Mit dem Hinweis auf die Persönlichkeitsrechte des Opfers bezieht sich die Gewerkschaft auf einem Fall aus dem Herbst 2017, als sich das BKA zu einem ungewöhnlichen Schritt entschlossen hatte und in einem schweren Fall von Kinderpornografie das Bild eines kleinen Mädchens veröffentlichte. Mit Erfolg: Nur wenige Stunden später wurde in Niedersachsen ein 24-jähriger Verdächtiger festgenommen, der das Kind sexuell missbraucht und Aufnahmen davon verbreitet haben soll.

Nicht immer effektiv

Das BKA erklärte auf Anfrage, bei einzelnen Delikten könne eine öffentliche Fahndung sehr wertvoll sein. Dies gelte insbesondere für Fälle, die die Menschen emotional berührten - wie beispielsweise Kindesmissbrauch. In anderen Deliktfeldern sei das Mittel hingegen weit weniger effektiv.

BDK-Chef Schulz sagt, man müsse nach Delikten differenzieren.

Auch der BDK-Vorsitzende Schulz warnte davor, die Wirkung zu überschätzen. Das Mittel sei in Fällen mit einer hohen öffentlichen Aufmerksamkeit erfolgreich - bei anderen Delikten hingegen weit weniger. So würden beispielsweise Aufnahmen von Personen veröffentlicht, die mit gestohlenen Karten Geld an Automaten abheben wollten, sagt Schulz. Und hier gebe es zumeist kaum Rückmeldungen, so seine Erfahrung.

Auch sei es nicht nötig, die rechtlichen Hürden abzusenken, sagte Schulz: "Die rechtlichen Voraussetzungen haben sich in der Praxis bewährt. Die Entscheidung über eine Veröffentlichung trifft ein Richter, nur bei Gefahr im Verzug die Staatsanwaltschaft oder die Polizei. Dadurch können auch die Persönlichkeitsrechte der Abgebildeten besser gewahrt werden."