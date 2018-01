In der Regel handelt es sich bei "Gewalt gegen Wohnungslose" laut BAGW entweder um Streitigkeiten unter Wohnungslosen in Notunterkünften oder um Gewalt gegen Obdachlose, die auf der Straße leben. Im Fall der Gewalt gegen Obdachlose kommen sowohl selbst obdachlose Täter infrage - als auch Täter aus der Mehrheitsgesellschaft.

Immer wieder machen gewalttätige Übergriffe auf Obdachlose Schlagzeilen. So wie in der vergangenen Woche, als ein bislang Unbekannter mitten in einem Berliner U-Bahnhof zwei Obdachlose mit Schlägen und Tritten ins Gesicht malträtierte. Danach stach er einem dritten Opfer ins Bein.

Wie erklären sich diese Zahlen?

Laut BAGW ist vor allem die Zahl obdachloser Zuwanderer aus der EU angestiegen. Das spiegelt sich Rosenke zufolge auch bei den Tätern wider:

Innerhalb der Obdachlosenszene gibt es viel Gewalt und weil viele Obdachlose keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, gibt es natürlich auch unter Obdachlosen nicht-deutsche Täter.

Weil der relativ kleine Teil der EU-Migranten, der hierzulande keine Arbeit findet, seit einer Gesetzesverschärfung Ende 2016 kaum mehr Ansprüche auf Sozialleistungen oder eine längerfristige Unterbringung hat, landen immer mehr EU-Bürger auf der Straße. Die BAGW schätzt ihren Anteil unter Obdachlosen, also unter denjenigen, die gar kein Dach über dem Kopf haben, in Metropolen auf bis zu 50 Prozent:

Das heißt, Migranten sind häufiger Teil der gewaltsamen Auseinandersetzungen im Obdachlosenmilieu – und werden somit auch öfter Opfer.

Wie viele obdachlose Opfer auch Ausländer sind, ist laut BAGW nicht bekannt. Aber dass es sich dabei nicht um Einzelfälle handelt, legen Übergriffe nahe, die medial viel Aufmerksamkeit bekamen. So ist etwa der Obdachlose, der Ende 2016 von der Gruppe junger Flüchtlinge in Berlin beinahe angezündet wurde, Pole. Und auch die Opfer zweier Attacken in Hamburg im vergangenen Jahr sind nicht etwa "Deutsche die von Migranten angegriffen" wurden - wie es in rechten Blogs geschrieben stand - sondern sie kommen aus Osteuropa, wie übrigens auch die obdachlosen Täter selbst.