Ein Jahr nach NPD-Verbotsverfahren Klein und radikal

Ein Jahr ist es her, dass das Bundesverfassungsgericht den Verbotsantrag gegen die NPD abgewiesen hat. Ihre Gesinnung sei zwar verfassungsfeindlich, die Partei habe aber nicht das "Potenzial", die Demokratie in Deutschland zu beseitigen, begründeten die Richter ihre Entscheidung.

Herbe Niederlagen

Bei den jüngsten Wahlen stürzte die NPD ab.

Bei Wahlen musste die NPD seit dem gescheiterten Verbotsverfahren herbe Niederlagen einstecken. In Niedersachsen und Schleswig-Holstein trat sie gar nicht erst an, in NRW und im Saarland verlor sie Stimmen. Bei der Bundestagswahl stürzte die NPD von 1,3 Prozent auf 0,4 Prozent ab. Damit verfehlte sie bei sämtlichen Wahlen die magische Grenze, um Wahlkampfkosten erstattet zu bekommen. Diese Grenze liegt bei Landtagswahlen bei einem Prozent, bei der Bundestagswahl bei 0,5 Prozent.

Die NPD verlor viele Stimmen an die AfD, zudem konkurriert sie mit neonazistischen Parteien wie Die Rechte und III. Weg.