Die Nachrichtenseite "Thüringen 24" berichtet unterdessen, Neonazis hätten exklusiv die Teilnahme an G20-Protesten "zugegeben". Auf Anfrage des ARD-faktenfinder erklärte der Autor des Berichts, er habe Aktivisten des neonazistischen "Antikapitalistischen Kollektivs" auf Facebook kontaktiert. Diese hätten dann geschrieben, sie seien in Hamburg dabeigewesen. Belege dafür nannten sie aber nicht. Sie würden sich auch nicht dazu drängen lassen.

Weiter heißt es in dem Bericht von "Thüringen 24" zu den angeblichen Neonazis bei G20:

Ähnlich wie das "Antikapitalistische Kollektiv" hatte auch die Jugendorganisation der NPD, die "Jungen Nationaldemokraten" (JN), zum Protest gegen den G20-Gipfel aufgerufen. Ein Video zeigt etwa, wie Mitglieder der JN teils vermummt ein Anti-G20-Banner an einer Autobahn anbringen. Zwar bestätigt die JN die Teilnahme an den Protesten, will aber nicht verraten, an welchen Aktionen und Demonstrationen ihre Mitglieder genau teilnahmen.