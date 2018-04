Nach der Auto-Attacke von Münster hat die Polizei die Identität des Täters zweifelsfrei geklärt. Im Netz werden dennoch weiter Gerüchte verbreitet. Dazu kommen Fehler in der Berichterstattung.

"Medien verschweigen"

Doch auch nachdem es keinerlei Hinweise auf einen islamistischen Hintergrund gibt, wird weiter versucht, eine Verbindung zwischen Islam und Täter zu konstruieren. So twitterte der AfD-Politiker Andre Poggenburg, es gebe Berichte, der Täter sei zum Islam konvertiert. Dies würden die deutschen Medien verschweigen.

Quellen für seine Behauptungen lieferte Poggenburg nicht. Doch wird von verschiedenen rechtsradikalen Blogs auf einen rumänischen TV-Sender verwiesen. Dieser habe berichtet, der Täter sei ein deutscher Staatsbürger mit kurdischen Wurzeln.

Und tatsächlich hatte der Nachrichtensender B1 aus Bukarest dies am Samstag um 18:13 Uhr auf rumänisch gemeldet. Doch eine Quelle für diese Information wurde nicht genannt. Allerdings zitierte der Sender an anderer Stelle in dieser Meldung aus deutschen Medien - doch hier findet sich kein Hinweis auf einen kurdischen Hintergrund des Täters.

Der rumänische Sender B1 berichtete ohne Angaben von Quellen, es handele sich um einen Deutsch-Kurden.

Eine Anfrage des ARD-faktenfinders, auf welche Quelle man sich bezogen habe, beantwortete B1 bislang nicht. Allerdings erscheint es eher unwahrscheinlich, dass ein rumänischer TV-Sender bessere Quellen aus Münster hat als die zahlreichen Journalisten vor Ort. Wahrscheinlich handelte es sich schlicht um einen Übersetzungsfehler oder ein Missverständnis.