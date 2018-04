Attacke in Münster Gerüchte, Hass und Spekulationen

Mehrfach hat die Polizei gebeten, keine Spekulationen über den Vorfall in Münster zu verbreiten. Vergebens. Hass, Gerüchte und Schuldzuweisungen ließen die Netzwerke heißlaufen.

Von Patrick Gensing, tagesschau.de

Die ersten Meldungen aus Münster waren gerade etwa eine Stunde alt, Details waren kaum bekannt, da verbreitete die AfD-Politikerin Beatrix von Storch bereits ihre politische Botschaft: "Wir schaffen das", twitterte sie sarkastisch - als Anspielung auf die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel.

Viele Nutzer kritisierten die Politikerin dafür, es fehle ihr an Mitgefühl und Anstand, hieß es beispielsweise. Andere Nutzer pflichteten von Storch bei und spekulierten, in Münster seien es wohl kaum "die Russen" gewesen, sondern sicherlich sei ein Muslim der vermeintliche Täter. Die Polizei Münster appellierte immer wieder, solche Spekulationen zu unterlassen.

Polizei NRW MS @Polizei_nrw_ms #Kiepenkerl #Münster Nehmt bitte Rücksicht auf die Opfer und die Familien und vermeidet Spekulationen und Gerüchte. Wir sind für Euch vor Ort . Alle Informationen gibt es hier. Twitter 07.04.2018 18:47 Uhr via

Viele Nutzer teilten diese Aufrufe, andere kümmerten sich nicht darum: In Münster sei ein Moslem in eine Menschenmenge gefahren, aber das habe nichts mit dem Islam zu tun, schrieb einer. Und weiter: Der Islam sei "die Religion der Straßenverkehrsordnung". Ein anderer hetzte gegen Flüchtlingshelfer in Münster, die quasi mitverantwortlich für den vermeintlichen Anschlag seien. Markus Frohnmaier von der AfD witzelte, die "verrückte Bundesregierung" werde nach dem Vorfall in Münster bald PKW verbieten.

Ähnlich geschmacklos waren Tweets, in denen angebliche Täter benannt wurden. Ein Bernd M. behauptete, die dpa habe gemeldet, der Täter sei Mitglied der AfD. Andere teilten ein angebliches Bekennervideo oder angebliche Bilder des "Täters" oder behaupteten, es seien bereits zwei Täter festgenommen worden.

Für Unruhe sorgten Berichte, wonach die Polizei einen Sprengsatz in einem Laster bestätigt habe. Andere Quellen spekulierten zudem, es seien noch zwei Mittäter in der Stadt unterwegs.