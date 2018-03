Rechtsextremist festgenommen Profit durch Hass

Einnahmen durch Waffenverkäufe und Werbeanzeigen auf Hetzseiten: Der in Ungarn festgenommene Mario Rönsch soll ohne Geldsorgen gelebt haben. Der Hass scheint ein lohnendes Geschäft.

Von Sebastian Pittelkow, NDR, und Katja Riedel, WDR

Es ist das Ende einer Jagd, sie dauerte mehr als zwei Jahre lang. Am Ende klickten die Handschellen an dem Ort, an dem sich der Erfurter Mario Rönsch vor der deutschen Justiz lange sicher gefühlt hatte: in seiner Altbauwohnung in Budapest, in seiner Wahlheimat Ungarn, von wo aus er in mindestens 193 Fällen mit Waffen im Wert von mehr als 100.000 Euro gehandelt hatte, so bisherige Schätzungen. Die Kunden zahlten ihr Geld auf vier ungarische Zielkonten und entrichteten Beträge von etwa 250 bis 750 Euro.

Verkauft hatte er sie nach seiner Flucht vor der deutschen Justiz auch von Ungarn aus und auch an Hunderte deutsche Kunden - obwohl die Waffen in Deutschland verboten waren. Schusstests ergaben, dass die kleinen Hartgummigeschosse, die aus täuschend echt wirkenden Lang-, Feuer-, Repetier-, Schreckschuss- und Schusswaffen gefeuert werden, in Deutschland nur mit einem Waffenschein gekauft werden dürfen. "Diese Waffen sind extrem gefährlich, weil sie in der Lage sind, menschliches Muskelgewebe, Haut und Knochen zu durchdringen. Das liegt an der extrem hohen Energieleistung. Auf eine gewisse Körperstelle gerichtet und aus einer gewisse Distanz kann ein solcher Schuss auch tödlich enden", sagte die ermittelnde Berliner Staatsanwältin Susann Wettley im Interview. "Dem Verkäufer war aus Sicht der Staatsanwaltschaft diese hohe Energieleistung und die damit einhergehende Gefährlichkeit bewusst."

Rönsch soll auch die Seite Anonymousnews.ru betrieben haben.

Auch der Verdacht der Volksverhetzung spiele bei den Ermittlungen eine Rolle, der Tatverdacht könne im Moment aber "noch nicht abschließend beurteilt werden". Die Mindeststrafe für den Waffenhandel beträgt sechs Monate, die Höchststrafe fünf Jahre. Auch der Frage, ob Rönsch Einzeltäter war oder in ein Netzwerk eingebunden, geht die Staatsanwaltschaft nach.