Kampagne der "Identitären" #MeToo von rechts

Mit einer Kampagne versuchen Aktivisten der "Identitären", Stimmung gegen Flüchtlinge zu machen. In einem Video prangern sie "importierte" Gewalt gegen Frauen an, blenden die meisten Straftaten somit aber aus. Von Patrick Gensing, tagesschau.de "Mein Name ist Mia, mein Name ist Maria, mein Name ist Ebba": So beginnt ein Video mit dem Titel "Frauen wehrt Euch!", das derzeit tausendfach in den sozialen Netzwerken aufgerufen und geteilt wird. Die Namen werden von verschiedenen Frauen mehrfach wiederholt und sollen stellvertretend für Frauen stehen, die von Gewalttaten betroffen sind. Genauer gesagt: Für Betroffene und Opfer von Gewalt durch Flüchtlinge oder allgemein Migranten. "Ich wurde in Kandel erstochen", sagt eine Protagonistin, "ich wurde in Malmö vergewaltigt". "Die Täter lauern überall", heißt es weiter, ob im Park oder auf dem Weg von der Arbeit. "Wir sind nicht sicher, weil Ihr uns nicht schützt, weil Ihr Euch weigert, unsere Grenzen zu sichern." Die Frauen klagen an: "Wir stehen bald einer Mehrheit von jungen Männern aus archaischen, frauenfeindlichen Gesellschaften gegenüber." Und: "Ihr habt uns geopfert." Daher beginne nun der "Widerstand" mit dem Namen 120 Dezibel. Dies sei die Lautstärke eines handelsüblichen Taschenalarms, den viele europäische Frauen mittlerweile mit sich trügen, und der "wahre Aufschrei" in Europa. "Gänsehaut": Das Kampagnen-Video verbreitet sich tausendfach in den sozialen Netzwerken.

Was ist das Ziel der Kampagne? Mit dem Thema sexuelle Gewalt lässt sich Angst, Wut und Verunsicherung schüren. Aus Sicht der "Identitären" ist es für eine Kampagne in sozialen Netzwerken somit optimal geeignet. Der Kunsthistoriker Wolfgang Ullrich stellte fest, die Identitären bauten gezielt "essentialistisch-völkische Angstszenarien" auf. Die Aktionen verfolgten das Ziel, "dafür zu sorgen, dass möglichst viele Menschen sich in ihrer Lebensweise bedroht - von einem Gegner oder Feind angegriffen - fühlen. Durch das Gefühl der Bedrohung soll dann ein Bewusstsein für das Eigene - für das, was man auf keinen Fall verlieren will - und damit für die Identität entstehen oder gestärkt werden." In dem Video wird dieses Konzept deutlich: Es wird zunächst ein Angstszenario aufgebaut, wonach Frauen nirgendwo mehr sicher seien. Als Feinde werden "Männer aus archaischen Gesellschaften" benannt - sowie alle die, die Frauen nicht beschützten. Und am Ende wird über die Abgrenzung vom Feind die eigene Identität betont: So erklären sich die Frauen zu den "Töchtern Europas" - in Anlehnung an die "Identitären"-Parole "Europa, Jugend, Reconquista".