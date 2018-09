Eine Webseite der AfD-Bundestagsfraktion bringt hunderte angebliche "Messerangriffe" mit Zuwanderung in Verbindung. Doch viele der aufgeführten Fälle haben damit nichts zu tun. Christopher Bonnen, tagesschau.de Von Christopher Bonnen, ARD-faktenfinder Unter dem Titel "Masseneinwanderung bedeutet Messereinwanderung" sammelt eine Internetseite der AfD-Bundestagsfraktion Meldungen über Kriminalfälle. Auf "Messereinwanderung.de" führen eine "Karte des Schreckens" und eine Liste mit "aktuellen Fällen" Delikte auf, bei denen Messer genutzt wurden. Grundlage dafür sind Polizeimeldungen und Medienberichte. Der Name der AfD-Webseite, deren Titel und die Karte suggerieren, dass es sich generell um Gewalttaten von Zuwanderern in Deutschland handelt. Doch das ist falsch. Denn unter den aufgelisteten Stratftaten sind beispielsweise auch solche, die von Deutschen begangenen wurden. Die Internetadresse "Messereinwanderung.de" führt auf eine Unterseite der AfD-Fraktion. In der dort präsentierten "Karte des Schreckens" legen die Ortsmarken, symbolisiert durch je einen roten Tropfen und ein Messer, blutige Taten nahe. Doch bei vielen Delikten floss gar kein Blut. So tauchen Fälle auch dann auf, wenn ein Messer beispielsweise zur Bedrohung genutzt wurde.

Deutsche Täter als Beleg für "Messereinwanderung" Der ARD-faktenfinder hat Fälle stichprobenartig untersucht. Unter den jüngsten Vorkommnissen werden zum einen Taten wie der Messerangriff eines Syrers in Wiesbaden aufgeführt, die von Ausländern begangen wurden. Zum anderen umfasst die Liste der "aktuellen Fälle" aber auch Delikte von deutschen Tätern. So teilte die Polizei zum Fall einer räuberischen Erpressung im niedersächsischen Delmenhorst auf Anfrage mit: "Es besteht keinerlei Migrationshintergrund." Stattdessen handelt es sich bei dem Tatverdächtigen laut Polizei "um einen deutschen Staatsangehörigen, der in Deutschland geboren wurde". Das gleiche gilt für den Messerangriff auf einen 21-Jährigen im südhessischen Birkenau. Auf Anfrage sagte ein Polizeisprecher, dass der messerstechende Täter ein hierzulande geborener Deutscher ist. Wie bei den aufgelisteten "aktuellen Fällen" sind auch auf der "Karte des Schreckens" zahlreiche Meldungen verlinkt, die keine Angaben zu der Herkunft der Tatverdächtigen beinhalten. So wie in der Mitteilung der Polizei Mönchengladbach zu einem Vorfall in einer Arztpraxis. Auf Anfrage teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen gebürtigen Deutschen handelt.