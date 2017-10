Manipulierte Kundenbewertungen Fünf Sterne für 14,95 Euro

An bestimmten Tagen gab es ungewöhnlich viele Bewertungen. Die Gründe dafür können vielfältig sein: etwa, dass das Produkt in einer Fernsehsendung präsentiert wurde und deshalb zu diesem Zeitpunkt besondere Aufmerksamkeit bekam. Möglich ist aber auch, dass nicht alle Bewertungen echt sind.

Es geht um einen Displayschutz für Handys, der vor Kurzem neu in Deutschland auf den Markt gekommen ist. Das Merkwürdige: Das Produkt hat auf Amazon fast ausschließlich Bewertungen mit einem oder mit fünf Sternen - also die beiden Extrempole.

Allerdings stammen auch viele der positiven Kritiken von nicht verifizierten Käufen. Zudem gibt es viele lobende Rezensenten, die ebenfalls noch kein anderes Produkt besprochen haben. Es ist also nicht auszuschließen, dass sich sowohl unter den Bewertungen mit einem Stern als auch unter denen mit fünf solche befinden, die nicht von echten Kunden getätigt wurden.

Die technische Auswertung liefert Indizien, jedoch keine abschließenden Beweise für fingierte Bewertungen. Eine Stichprobe des ARD-faktenfinders ergibt einzelne Auffälligkeiten. So etwa eine Häufung tendenziell englischsprachiger Namen am 4. Oktober: Nacheinander kritisierten da "Timothy", "James", "Rodney" und "Raymond" - alle jeweils zum ersten Mal und unverifiziert. "Raymond" schreibt dazu: "Hab als alleinerziehende Mutter sowieso kein Geld. Mein Handydisplay ist durch einen Sturz jetzt ganz kaputt."

Laut einer Studie des Branchenverbandes bitkom sind Kundenbewertungen "das wichtigste Entscheidungskriterium beim Online-Shopping". Georg Tryba von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hält allerdings "98 Prozent aller Bewertungen" im Netz für fragwürdig. Damit meint Tryba nicht nur fingierte Rezensionen, sondern auch viele Kundenaussagen an sich. Der Großteil sei Meinung, die auf keiner Kompetenz basiere. Dazu kämen gezielt manipulierte Bewertungen. Eine Unterscheidung sei quasi unmöglich.

Keine echte Transparenz

Wer online einkauft, sollte nicht auf Bewertungen vertrauen.

Große Anbieter wie Amazon haben zumeist eigene Richtlinien für Kundenfeedback. Rezensionen von eigenen Produkten oder denen von Verwandten und Freunden sind beispielsweise verboten. Ebenso darf man Mitbewerber nicht bewerten. Gegenüber dem ARD-faktfinder erklärt Amazon: "Sollten wir über einen Manipulationsverdacht in Kenntnis gesetzt werden, so reagieren wir umgehend und entfernen gefälschte Beiträge nach Prüfung sofort." Wie das Verfahren zur Prüfung von Rezensionen genau funktioniert, wollte Amazon allerdings nicht kommentieren. Aus der deutschen Zentrale in München heißt es dazu nur:

Wir verwenden eine Reihe an Mechanismen, um betrügerische Rezensionen zu verhindern und aufzudecken - einschließlich der Erkennung von betrügerischen Absprachen, wie zum Beispiel einen Algorithmus mit maschineller Intelligenz, der aktuelleren und hilfreicheren Bewertungen mehr Gewicht verleiht.

Bekannt ist, dass der Internethändler seit vergangenem Jahr Besprechungen von gesponserten Produkttestern untersagt. Vorher war es möglich, dass Firmen Nutzern kostenlos oder zu einem vergünstigten Preis ihre Artikel zur Verfügung stellten - im Gegenzug für eine Rezension. Derzeit ist das nur noch im Rahmen einer speziellen Produkttester-Gruppe möglich, deren Mitglieder Amazon selbst aussucht. Verbraucherschützer wie Tryba sehen auch das kritisch, weil auch dabei keine wirkliche Transparenz herrsche.