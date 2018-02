Soziale Netzwerke Wie Trolle im Wahlkampf manipulierten

Rechtsradikale Medienaktivisten haben es im Bundestagswahlkampf geschafft, Diskussionen im Netz gezielt zu manipulieren. Das zeigen Daten aus einem Netzwerk, aus dem solche Kampagnen gesteuert wurden. Die Informationen wurden vom ARD-faktenfinder, WDR, dem Institute for Strategic Dialogue sowie den "Alt Right Leaks " recherchiert.

Auf der Chat-Plattform Discord haben sich die rechtsextremen Trolle ihre Kommandozentrale aufgebaut. Hier werden Kampagnen diskutiert und vorbereitet sowie live begleitet. In Telefon-Chats können die Aktivisten quasi in Echtzeit auf neue Entwicklungen reagieren. Dabei teilen sich die Teilnehmer sogar auf verschiedene Chat-Kanäle auf, um Verbindungsprobleme durch zu viele Nutzer zu vermeiden.

Beliebte Ziele von "Reconquista Germanica" und anderen Netzwerken sind öffentlich-rechtliche Sender. So rief man dazu auf, Hashtags wie #staatsfunk oder #GEZFakeNews zu "pushen". Außerdem solle man sich immer wieder in den Kanälen von ARD, ZDF, tagesschau und heute show äußern. Auch die ARD-Sendungen Panorama und extra 3 wurden gezielt attackiert.

Zu diesem Zweck schaffen sich die Trolle sogenannte Brandkonten an. Wie das geht, erklärt ein Aktivist detailliert in einer Anleitung. Er selbst habe bereits mehr als 100 solcher Konten eingerichtet, um massenhaft bewerten zu können. Er empfiehlt, man könne sich auch "als Antifa-Troll" ausgeben, um diese durch unsinnige Kommentare zu diskreditieren.

Wochenlang in den Trends

Julia Ebner vom Institut for Strategic Dialogue (ISD) in London beobachtet seit Monaten solche Aktivitäten in den Netzwerken. In einer Analyse kommt sie zu dem Schluss, dass die pro-AfD-Wahlkampagne mit Hashtags wie #TraudichDeutschland und #Merkelmussweg die längste und einflussreichste Kampagne der rechtsextremen Trolle gewesen sei.

Diese Kampagnen wurden von "Reconquista Germanica" und verwandten rechtsextremen Trollfabriken aus identitären Kreisen in den sozialen Medien zu koordinierten Uhrzeiten und Hashtags verbreitet, was dazu führte, dass sie teilweise wochenlang in den Top-Trends lagen und den Online-Diskurs bestimmten.

Die Trolle hätten es auch in den vergangenen Monaten immer wieder geschafft, mit ihren Kampagnen ganz oben in die Top Trends bei Twitter zu gelangen. Als Beispiele nennt Ebner die Kampagne #Kikagate gegen den öffentlich-rechtlichen Kinderkanal oder das Hashtag #Kandelistueberall.