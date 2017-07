Linksextremismus Eine unterschätzte Gefahr?

Obwohl im Jahr 2016 im Bereich Rechtsextremismus 23.555 Straftaten begangen wurden (und damit rund zweieinhalb Mal so viele wie im Bereich Linksextremismus) liegen beide Spektren bei den Gewalttaten etwa gleich auf: 1.702 Gewalttaten von links stehen 1.698 von rechts gegenüber. Körperverletzungen stellen regelmäßig den größten Teil der Gewalttaten, allerdings ist ihr Anteil innerhalb des Bereiches Linksextremismus im Laufe der Jahre angestiegen. So waren 2016 916 der 1.702 Gewalttaten von links Körperverletzungen (53,8 Prozent), während dieser Anteil im Jahr 2001 noch bei 28,3 Prozent gelegen hatte.

Gewalttaten machen - wie in anderen Extremismusbereichen auch - nur einen kleinen Teil der Gesamtstraftaten aus, allerdings ist dieser Anteil im Bereich Linksextremismus höher als in anderen Bereichen. So gibt es im Rechtsextremismus beispielsweise regelmäßig eine Vielzahl sogenannter "Propagandadelikte", die mit der verbotenen öffentlichen Zurschaustellung von nationalsozialistischen Symbolen in Zusammenhang stehen.

Allerdings gibt es hier laut BKA bemerkenswerte Unterschiede hinsichtlich der Art der Gewaltanwendung: So kommt eine Studie zum " Gewalthandeln linker und rechter militanter Szenen " zu dem Ergebnis, dass "beim linken Gewalthandeln" "der Stein-/Flaschenwurf im Vordergrund" stehe, während "für den rechten Phänomenbereich face to face-Gewalthandeln" typisch sei.

Damit einher geht die Zahl der durch politisch motivierte Gewalttaten tatsächlich verletzten Personen: 2016 wurden 653 Opfer durch linke Gewalttaten verletzt, während 1.283 Menschen Opfer rechtsmotivierter Gewalt wurden - fast doppelt so viele also.

Großereignisse prägen die Statistik

Angesichts der starken Ereignisbezogenheit linker Gewalt ist es für die Sicherheitsbehörden schwer einschätzbar, wie groß die permanente Gefahr ist, die von diesem Spektrum ausgeht. Großereignisse und eskalierte Demonstrationen sorgen im Bereich der links motivierten politischen Kriminalität jedenfalls regelmäßig für erhebliche statistische Schwankungen. Eine Sprecherin des BKA sagte dem ARD-faktenfinder dazu, dass "die Gewaltdelikte im Bereich der PMK-links insbesondere abhängig von stattfindenden Großereignissen" sind.

So wird der letzte Höchststand linker Gewalttaten im Jahr 2015 (2.246) vom BKA unter anderem auf Ausschreitungen bei der Eröffnung der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main und Protestaktionen am Rande des G7-Gipfel im bayerischen Elmau zurückgeführt. Auch im statistisch ebenfalls sehr auffälligen Jahr 2009 gab es mit besonders heftigen Mai-Krawallen in Berlin und großen Ausschreitungen bei den Gegenveranstaltungen zu einem Aufmarsch von Neonazis in Hamburg signifikante Großereignisse.

Dementsprechend könnte die Eskalation der Gewalt beim G20-Gipfel in Hamburg zu einem erneuten Ansteigen der Gewaltdelikte führen, während die Zahl von 2015 auf 2016 um 24.2% zurückgegangen war.