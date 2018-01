354 Leopard-2-Kampfpanzer hat Deutschland an die Türkei verkauft. Eine Einsatzbeschränkung wurde dabei aber nicht vereinbart. Das wäre möglich gewesen - wie Beispiele aus der Vergangenheit zeigen. Von Wolfgang Wichmann, tagesschau.de Wolfgang Wichmann, tagesschau.de @wolllvieh bei Twitter Die Militäroperation mit dem Namen "Olivenzweig" der türkischen Armee gegen kurdische Truppen im Nordwesten Syriens sorgt auch in Deutschland für Proteste. Die Türkei hatte am Samstag mit Luftschlägen eine Offensive gegen kurdische Truppen im Nordwesten Syriens begonnen. Das Vorgehen zielt auf die mit den USA verbündeten kurdischen Volksschutzeinheiten (YPG). Inzwischen scheint klar, dass die türkischen Streitkräfte bei ihrer Offensive offensichtlich auch in Deutschland produzierte und an den NATO-Partner Türkei verkaufte Kampfpanzer einsetzen. Ein Experte aus der Bundeswehr bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass Bilder von der Militäroperation Panzer vom Typ "Leopard 2 A4" zeigten. Entsprechende Fotos wurden von der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu, aber auch von internationalen Agenturen verbreitet. Panzer des Typs Leopard 2 in der türkischen Provinz Hatay unweit der türkisch-syrischen Grenze. Leopard-2-Kampfpanzer aus deutscher Produktion vor ihrem Einsatz in Nordsyrien.

Verteidigungsministerium: Bilder nicht verifiziert Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte dagegen einschränkend, dass bisher nicht verifiziert werden konnte, von wann die Bilder stammen. Das Auswärtige Amt erklärte: "Unser bisheriges Lagebild gibt es nicht her, dass wir den Einsatz bestätigen können." 2005 hatte Deutschland den Verkauf von 354 Leopard-2-Panzern an die Türkei genehmigt. Laut den Ausfuhrberichten der Bundesregierung an die Vereinten Nationen wurden in den Jahren 2006 bis 2013 347 Kampfpanzer des neueren Typs Leopard 2 an die Türkei ausgeliefert. Ausfuhr von Leopard-2-Kampfpanzern an die Türkei Jahr Stückzahl 2006 48 2007 113 2008 108 2009 28 2010 18 2011 18 2012 13 2013 1 Gesamtzahl 347

Einschränkung der Nutzungsrechte möglich Generell ist bei Rüstungsexporten eine Art Verwendungsbeschränkung der erworbenen Waffensysteme möglich: "Einschränkungen für die Nutzung von Rüstungsgütern müssen genau in zwischenstaatlichen Vereinbarungen festgeschrieben werden", sagte der Verteidigungsexperte der tagesschau, Christian Thiels, dem ARD-faktenfinder. "Dazu gehört etwa die Endverbleibsklausel, also quasi ein Verbot des Weiterverkaufs ohne Zustimmung des Ursprungslandes." Deutschland hat das im Zusammenhang mit Lieferungen an die Türkei auch bereits mehrfach umgesetzt. So waren in den 1990er-Jahren 300 Schützenpanzer und Hunderttausende Kalaschnikow-Sturmgewehre aus ehemaligen NVA-Beständen an die Türkei mit der Einschränkung verkauft worden, dass diese einzig zur Landesverteidigung und nicht gegen die kurdische Bevölkerung im eigenen Land eingesetzt werden dürfen.

Nutzung von Leopard-1-Panzern eingeschränkt Für den Panzer Leopard 1 vereinbarte die Bundesregierung mit der Türkei eine Einsatzbeschränkung. Auch beim Verkauf von Panzern an die Türkei wurden in der Vergangenheit bereits Einschränkungen für die Nutzung schriftlich fixiert: Das geht beispielsweise aus einer Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine Frage des Linken-Abgeordneten Jan van Aken vom 22. September 2011 hervor. Demnach wurden zwischen 1982 und 1984 sowie zwischen 1990 und 1993 397 Kampfpanzer des Typs Leopard 1 an die Türkei geliefert. Zur Nutzung heißt es in der Antwort des Ministeriums: In den zugrunde liegenden Verträgen hat sich die Türkei verpflichtet, gelieferte Waffen und sonstiges Gerät ausschließlich in Übereinstimmung mit Artikel 5 des NATO-Vertrages (Verteidigung gegen bewaffneten Angriff) einzusetzen.

Keine Nutzungsbeschränkung für Leopard-2-Panzer Eine solche Verwendungsbeschränkung gab es Jahre später beim Verkauf der gebrauchten ehemaligen Bundeswehr-Panzer des Typs Leopard 2 an die Türkei aber offenbar nicht. Die damalige rot-grüne Bundesregierung verzichtete darauf - ebenfalls die Union bei einer Erweiterung des Vertrags im Jahr 2009. Man sah die Türkei politisch offenbar auf einem guten Weg und hielt eine Nutzungsbeschränkung für die Panzer für nicht notwendig. Die Antwort des Verteidigungsministeriums auf die Frage von Akens gibt Aufschluss über das Abkommen zum Verkauf der Leopard-2-Panzer an die Türkei: Das oben aufgeführte Ressortabkommen enthält eine allgemeine Endverbleibsklausel (...). Eine weitergehende Einschränkung der Nutzung ist gegenüber dem NATO-Mitglied Türkei nicht enthalten. Archiv: Rüstungsgeschäfte mit der Türkei

tagesschau vom 12.10.2004, 23.01.2018, Heiner Heller, ARD Berlin







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.dehttp://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-368155~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Überwachung von Vereinbarungen schwierig Die Einhaltung dieser Nutzungsbeschränkungen ist aber nur schwer zu überwachen - noch schwieriger ist die Umsetzung von Konsequenzen, sollte dagegen verstoßen werden: "Die Einhaltung kann theoretisch durch regelmäßige Berichterstattungspflicht oder angekündigte oder unangekündigte Inspektionen überprüft werden", erklärte Verteidigungsexperte Thiels. In der Praxis verlässt man sich in Deutschland aber auf die schriftlichen Zusagen der Empfängerländer und kontrolliert so gut wie nie. Wer sich nicht an die Regeln hält, hat außer Verwarnungen meist wenig zu befürchten. Im äußersten Fall wird nichts mehr geliefert.

Türkei will Panzer nachrüsten lassen Auch wenn für die Leopard-2-Panzer keine Nutzungsbeschränkung vereinbart wurde: Der Einsatz der Panzer im Kampf gegen kurdische YPG-Kämpfer könnte Folgen haben. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hatte vor rund zwei Wochen im "Bericht aus Berlin" der ARD gesagt, die Bundesregierung prüfe eine von Ankara gewünschte Aufrüstung der deutschen Panzer mit einem Minenschutz. Und Gabriel ergänzte, er sehe "keine richtige Argumentation", warum man dem NATO-Partner Türkei eine solche Aufrüstung verweigern sollte. Diese Pläne sind nun angesichts des türkischen Vorgehens gehen die YPG in Nordsyrien heftig umstritten. Grünen-Verteidigungsexpertin Agnieszka Brugger übte scharfe Kritik am mutmaßlichen Einsatz von deutschen Panzern. "Der sofortige Stopp aller Rüstungsexporte in die Türkei ist längst überfällig. Das gilt auch für die von der türkischen Regierung geforderte Aufrüstung der Leopard-2-Panzer", sagte Brugger der "Heilbronner Stimme"

Vielleicht bester Kampfpanzer der Welt Der Kampfpanzer Leopard 2 ist ein deutscher Exportschlager. Er wird seit 1979 hergestellt durch die Firma Krauss-Maffei Wegmann und basiert auf den Erkenntnissen des Vorläufer-Typs Leopard 1. Der Leopard 2 gehört Thiels zufolge zu den besten Kampfpanzern, die derzeit produziert werden. Er kombiniert enorme Feuerkraft, hohes Schutzniveau und Geschwindigkeit. Allerdings bietet er keinen absoluten Schutz. Moderne Panzerabwehrraketen können selbst die optimal geschützten Versionen des Leopard außer Gefecht setzen. Er ist also kein Wunderpanzer.

Neue Ausführung mit Minenschutz Der Panzer bietet vier Soldaten Platz und die aktuelle Ausführung verfügt gegenüber seinem Vorgänger über einen besseren Schutz vor Sprengfallen, Panzerabbwehrraketen und Panzerfäusten. Er ist zudem mit tonnenschweren Stahlplatten am Unterboden vor Panzerabwehrminen geschützt.