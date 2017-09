Falsches Zitat bei Facebook Künast kritisiert Staatsanwaltschaft

Künast recherchiert selbst

Künast kritisierte die Entscheidung und schrieb an die Staatsanwälte: "Ich frage mich nun, wie konkret Sie recherchiert haben." So habe der Schweizer am 1. Juli 2017 an einer Kundgebung gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin teilgenommen, wie ein Video bei YouTube zeige. Es gebe Hinweise darauf, dass der Rechtspopulist bei einer weiteren Anti-Merkel-Demonstration in Berlin am kommenden Wochenende erneut in Berlin auftreten werde, schrieb Künast an die Staatsanwaltschaft.