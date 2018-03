Die AfD warnt vor einer "Messer-Epidemie". Die "Bild" berichtet von sieben Attacken täglich allein in Berlin. Behauptungen, die laut vorliegenden Zahlen kaum belastbar sind. Von Patrick Gensing, tagesschau.de, und Gabor Halasz, NDR "Messerepidemie: Ist das noch Mitteleuropa?" Das twitterte die AfD am 12. März. "Was tun gegen die grassierende Messer-Epidemie?", textete die "Bild"-Zeitung am 18. März. Das Blatt präsentierte dazu Zahlen aus den Bundesländern Hessen, NRW und Berlin sowie aus der Stadt Leipzig. Hier liege "die Zahl der gefährlichen Körperverletzungen, bei denen eine Messer eine Rolle spielte, laut Polizeilichem Auskunftssystem Sachsen im Jahr 2017 (138 Fälle) um 300 Prozent höher als im Jahr 2011 (33 Fälle)". Den Wert von 300 Prozent erwähnte die "Bild" auch auf dem Titelblatt.

Zahl fragwürdig Die Polizei in Sachsen teilte auf Anfrage mit, ein Anstieg könne nur als Tendenzaussage getroffen werden. Aufgrund von Verjährungs- oder Löschfristen seien Fälle aus dem Jahr 2011 möglicherweise nicht mehr zu recherchieren. Das heißt: Wahrscheinlich lag die Zahl der Delikte mit Stichwaffen damals höher, als es nun Abfragen nahelegen. "Bild"-Bericht über eine "Messer-Angst" Wie hoch der Anstieg tatsächlich sei, könne man nicht sagen - auch nicht prozentual, betonte ein Polizeisprecher. Zudem gebe es ohnehin Unschärfen, da auch Delikte registriert würden, bei denen das Opfer eines Angriffs ein Messer zur Verteidigung eingesetzt habe.

Tatort Flüchtlingsunterkunft Bei den Tatorten sei aber ein Schwerpunkt zu erkennen, so der Sprecher weiter: Unterkünfte von Asylbewerbern. So handelt es sich bei vielen Opfern von Attacken auch um Syrer, Afghanen oder Iraker, wie die Polizei in einer Auswertung für den ARD-faktenfinder dokumentiert. Unter den deutschen Opfern finden sich demnach Betreuer oder Sicherheitsmitarbeiter in solchen Unterkünften. Der ARD-faktenfinder hat alle Bundesländer nach Zahlen zur Kriminalität mit Stichwaffen gebeten. In vielen Ländern werden solche Delikte aber nicht ausgewiesen - darunter Bayern, Bremen und Sachsen-Anhalt. Das Innenministerium in Magdeburg teilte mit, man wolle sich auch nicht zu "Eindrücken" bei der Kriminalität äußern.

Anstieg in Hessen und Rheinland-Pfalz Einige Länder erheben bereits Zahlen zu Delikten mit Messern: In Hessen ist diese Zahl deutlich angestiegen: 2012 waren es 970 Fälle, 2017 wurden 1194 registriert. Ein Anstieg um rund 20 Prozent. Die Aufklärungsquote liegt stabil bei mehr als 90 Prozent. In Rheinland-Pfalz teilte das Innenministerium auf eine AfD-Anfrage mit, die Fallzahlen mit "Messer" und "stechen" seien ebenfalls gestiegen. 2015 wurden 111 solcher Delikte gezählt (davon 29 versuchte Taten), 2017 waren es 146 (48 Versuche). Aus den Angaben geht zudem hervor, dass sich viele Täter und Opfer kannten, oft waren sie durch enge Freundschaften, Ehe, Familie oder Partnerschaft verbunden. Die ganz überwiegende Zahl der Täter ist männlich. Bei der Nationalität fällt sowohl bei Tätern als auch Geschädigten eine relativ hohe Zahl von Afghanen und Syrern auf. Ein weiteres Indiz dafür, dass Konflikte zwischen Flüchtlingen eine große Rolle spielen. Interview Flüchtlingskriminalität "Perspektiven sind der entscheidende Faktor" | mehr

Falsche Zahl In Berlin gab es laut "Bild"-Zeitung 2017 pro Tag sogar sieben Messer-Attacken, insgesamt 2737. Diese Zahl wurde in den vergangenen Tagen unter anderem von der AfD übernommen, ist laut Polizei Berlin aber falsch. Es handelt sich dabei um alle erfassten Straftaten gegen das Leben, Sexualdelikte und Rohheitsdelikte. Die Zahl der Straftaten mit Messern ist seit Jahren relativ gleichbleibend bis rückläufig, wie eine Anfrage des ARD-faktenfinder an die Polizei zeigt. 2017 gab es wieder einen leichten Anstieg. Kriminalität in Berlin Straftaten mit "Messer" Mord u. Totschlag Raub Gefährl. u. schwere Körperverletzung Insgesamt 2012 56 985 709 1750 2013 38 962 608 1608 2014 39 858 636 1533 2015 37 811 769 1617 2016 26 766 788 1580 2017 21 808 795 1624 In Schleswig-Holstein sank die Zahl der Delikte mit Stichwaffen: 2016 wurden hier 1132 Fälle registriert, im vergangenen Jahr waren es 988. Ältere Zahlen liegen nicht vor. Die Zahlen zeigen kein vollständiges Bild. Aber eine generelle erhebliche Zunahme von Straftaten mit Stichwaffen oder sogar eine "Messer-Epidemie" lassen sich nicht belegen.

Änderung bei Sexualdelikten Was neue Polizeiliche Kriminalstatistiken (PKS) hingegen zeigen: Die Zahl der Sexualdelikte ist in mehreren Bundesländenr deutlich gestiegen. Die Ministerien erklärten allerdings übereinstimmend, dies sei Resultat einer veränderten Zählweise. So würden nun unter anderem auch Fälle von sexueller Nötigung in dieser Statistik erfasst. Hintergrund Aufgrund von Gesetzesänderungen zur Verbesserung des Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung ist eine Vergleichbarkeit der Fallzahlen 2017 mit den Vorjahren nur eingeschränkt gewährleistet. Strafbar ist danach jede sexuelle Handlung, die gegen den erkennbaren Willen einer Person vorgenommen wird. Es werden demnach auch sexuelle Übergriffe von § 177 StGB erfasst, die nicht mit einer Nötigung des Opfers einhergehen. Neben den sexuellen Übergriffen gelten außerdem auch sexuelle Belästigungen (§ 184 i StGB) und Straftaten aus Gruppen (§ 184 j StGB) als Sexualstraftat. (Quelle: Polizei Rheinland-Pfalz)

"Gefühlte Sicherheitslage schlechter" In Berlin sank die Zahl der Straftaten laut Polizei im vergangenen Jahr um 8,5 Prozent. NRW meldet 6,5 Prozent weniger Straftaten, die Gewaltkriminalität sank um 4,2 Prozent. "Nordrhein-Westfalen ist nachweisbar sicherer geworden. Das ist eine gute Nachricht und ein schönes Lob für die Arbeit unserer Polizei", sagte der Innenminister. Es zeige sich, "dass die tatsächliche Sicherheit besser ist als die gefühlte". In Niedersachsen wurde gemeinsam mit den Polizei-Statistiken für 2017 eine Dunkelfeldstudie vorgestellt. Demnach sank das Sicherheitsgefühl leicht - trotz des objektiven Rückgangs der Kriminalitätsbelastung. Davon betroffen seien vor allem jüngere Frauen.