Im Detail listet der Bericht auf, bei welchen Positionen die Länder durch den Bund unterstützt wurden: u.a. bei den Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, der Kinderbetreuung, der Wohnraumförderung, den Kosten für Unterkunft und Heizung. Der größte Posten in diesem Bereich: eine Integrationspauschale für die Länder in Höhe von 2000 Millionen Euro.

Generell beteiligt sich der Bund an den Ausgaben der Länder für Asylsuchende von der Registrierung bis zum Bescheid. Dafür habe der Bund eine Abschlagszahlung von 1,16 Millionen Euro geleistet. Eine Schlussabrechnung stehe aber noch aus. Für jeden abgelehnten Flüchtling zahlt der Bund an die Länder einen pauschalen Betrag von 670 Euro.

Die Entscheidung darüber, ob und gegebenenfalls welcher Anteil an die Kommunen weitergegeben wird, liegt allein in der Verantwortung des jeweiligen Landes.

Der Bericht macht deutlich, dass die größten Posten des Bundes in diesem Bereich anhand der Einwohnerzahl an die Länder verteilt wurden. So erhielt beispielsweise das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen 433 Mio. Euro Integrationspauschale - das Saarland dagegen 24 Mio. Euro. Ergänzend heißt es:

Nicht immer - so beispielsweise die Kritik aus Baden-Württemberg - könne erhoben werden, welche Ausgaben beispielsweise in der Kinderbetreuung flüchtlingsbedingt seien - und welche nicht. Nordrhein-Westfalen und Sachsen Anhalt etwa zählten die Mittel zur Verbesserung der Kinderbetreuung nicht zu den flüchtlingsbedingten Ausgaben. Entsprechende Mittel des Bundes sollten die Situation "für alle Kinder verbessern und nicht ausschließlich den Flüchtlingskindern zugute kommen".

Ländern fordern mehr Geld

Kritik äußern gleich mehrere Länder an der geleisteten Unterstützung: So weist Sachsen darauf hin, dass der Bund seiner Zusicherung, sich bei den Asylausgaben "strukturell, dauerhaft und dynamisch an den gesamtstaatlichen Kosten zu beteiligen", nicht in ausreichendem Maße nachkomme. 2017 habe er sich "nur noch mit 26,8 Prozent" an den Asylausgaben des Landes beteiligt - im Vergleich zu 43,8 Prozent im Jahr davor.

Auch Sachsen-Anhalt äußert Unmut: So stünden für die Versorgung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge den Kosten der Kommunen in Höhe von rund 60 Millionen Euro Einnahmen seitens des Bundes in Höhe von 9,5 Millionen Euro gegenüber. In der Konsequenz hätten erheblich mehr Landesmittel aufgewendet werden müssen. Auch Bremen und Thüringen beklagen mehr Kosten für das Land als der Bund an Mitteln bereitgestellt habe.