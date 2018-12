Sie nennen sich "Klimaskeptiker" oder "Klimarealisten": Zur UN-Klimakonferenz in Kattowitz melden sich auch Klimaleugner verstärkt zu Wort. Mit ihren Zweifeln bleiben sie aber oft unter sich. Von Wolfgang Wichmann, ARD-faktenfinder Wolfgang Wichmann, tagesschau.de @wolllvieh bei Twitter Im polnischen Kattowitz tagen bis zum 14. Dezember Vertreter von knapp 200 Staaten. Ziel der 24. UN-Klimakonferenz ist es, konkrete Maßnahmen zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens aus dem Jahr 2015 zu verhandeln und ein sogenanntes Regelbuch auszuarbeiten. Am Rande der Großveranstaltung tummeln sich aber auch sogenannte Klimaskeptiker, die den "Alarmismus zum globalen Klimawandel" ablehnen. So lud beispielsweise die US-Organisation "The Heartland Institute" zu einer Info-Veranstaltung nach Kattowitz. Das Ziel: die Vorstellung vermeintlich neuester Forschungsergebnisse in Sachen Klimawandel. Vier Redner sprachen auf der ins Netz gestreamten Veranstaltung. Sie alle seien seit Jahren bekannte Leugner des Klimawandels, wie Fachjournalist Toralf Staud dem ARD-faktenfinder auf Anfrage erklärte. Keiner von ihnen sei aktiver Klimawissenschaftler. Bei Youtube verfolgten das Ereignis nur einige Dutzend Menschen. Aus Kattowitz streamten "The Heartland Institute" und der Verein EIKE aus Jena ihre Veranstaltung ins Internet. Der Tenor der Session mit vier Rednern: Der Mensch sei nicht für den Klimawandel verantwortlich. Werner Eckert berichtet für die ARD seit Jahren von den Klimakonferenzen - derzeit auch aus Kattowitz. Veranstaltungen dieser Art seien ihm seit Jahren nicht mehr aufgefallen. Aber am Rande einer solchen Konferenz könne jeder seine Thesen vertreten. Dazu brauche man nur einen Raum für ein sogenanntes "Side-Event" - eine Nebenveranstaltung zu buchen: Sie mögen stattfinden. Eine wie auch immer geartete Aufmerksamkeit außerhalb der eigenen Meinungsblase erfahren sie nicht.

Partner aus Deutschland Kooperationspartner der Klimagegner-Veranstaltung in Kattowitz war das in Jena beheimatete Institut für Klima und Energie, kurz EIKE. Die Organisation lehnt jegliche Klimapolitik als einen "Vorwand ab, Wirtschaft und Bevölkerung zu bevormunden". Kurz vor dem Klimagipfel hatte das Institut nach München geladen - mit Unterstützung des "Heartland Institutes". Vorträge der zweitägigen Konferenz lauteten beispielsweise: "Elf Tatsachen die man wissen muss, um nicht an den menschengemachten Klimawandel zu glauben", "Warum Skeptizismus Pflicht ist" oder "Wie glaubwürdig sind Zeitreihen historischer Klimadaten?" Berichte in größeren deutschen Medien gab es dazu nicht. EIKE-Vizepräsident Michael Limburg vermeldete in dem Blog "Freie Welt" die bislang erfolgreichste Konferenz - mit knapp 200 Besuchern. Eine der Betreiberinnen des Blogs ist AfD-Politikerin Beatrix von Storch. Ein Redakteur des Münchner Merkurs besuchte die Tagung und berichtete dem ARD-faktenfinder: "Was dort abgeliefert wurde, sind Einzelmeinungen." Staud zufolge, der für das Projekt klimafakten.de arbeitet, hat "der Verein bis heute keinerlei ernsthafte Klimaforschung hervorgebracht".

Überschneidungen mit Rechtspopulisten In den USA - aber auch in Deutschland - sieht Staud in der Debatte Überschneidungen zwischen Rechtspopulisten und Klimaleugnern. Die Ablehnung wissenschaftlicher Belege für den Klimawandel passe zur Ablehnung einer vermeintlich linksunterwanderten Medienlandschaft. Der Klimawandel werde als "angebliche Verschwörung linker Eliten" abgelehnt: Es ist unter Rechtspopulisten sehr üblich, dass sie wissenschaftliche Erkenntnisse, die nicht in ihr Weltbild passen, schlicht leugnen oder lautstark als "Fake News" titulieren.