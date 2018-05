Die Seite "Journalistenwatch" schrieb: "Roth drehte ihren Abgeordnetensessel also um und zeigte Alice Weidel während deren Rede demonstrativ den Rücken." Damit habe sie eine antidemokratische Haltung und Demokratieverachtung gezeigt. Die Seite "AfD Freunde Kinzigtal" geht noch einen Schritt weiter und setzt Roth in einer Bildmontage mit NSDAP-Abgeordneten im Jahr 1931 gleich.

Es ist der Moment, der nun als Screenshot in den sozialen Netzwerken kursiert. In allen anderen Einstellung schaut Roth in Richtung Weidel - doch das wird nicht erwähnt, sondern der Anschein erweckt, Roth habe sich länger oder sogar während der gesamten Rede demonstrativ abgewandt.

Claudia Roth am 28. November 2015 in Hannover

Die Behauptung, Roth sei einem entsprechenden Transparent hinterhergelaufen, basiert wohl auf einem Vorfall aus dem November 2015: In Hannover hatte ein Bündnis zu einer Demonstration gegen den dort geplanten AfD-Bundesparteitag aufgerufen. Doch während die Teilnehmerzahl aus dem bürgerlichen Spektrum hinter den Erwartungen blieb, beteiligten sich zahlreiche Autonome und setzten sich an die Spitze des Zuges.

Steinbach: Roth "solidarisiert" sich mit Parole

Mittlerweile ist Roth Vizepräsidentin des Bundestags - und daran stören sich politische Gegner: Die ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach gab jüngst sogar ihren Bayerischen Verdienstorden zurück. Sie führte an, dass die CSU keine Probleme mit einer Auszeichnung von Roth mit dem Orden habe - obwohl diese sich "mit der unglaublichen Parole 'Deutschland, Du mieses Stück Scheiße' solidarisiert" habe - was allerdings gar nicht stimmt.

Steinbach hatte im Juni 2017 eine Abmahnung von Roth wegen der Verbreitung eines falschen Zitats erhalten. "Wir sollten uns stärker an islamischen Werten orientieren. Der Koran bietet die Lösungsansätze die wir brauchen, um sexuelle Übergriffe auf Frauen effektiv zu unterbinden", so lautete das angebliche Zitat von Roth, das sie im Kontext der massenhaften sexuellen Übergriffe in Köln geäußert haben soll - was aber nicht stimmte. Zudem kursieren weitere falsche Zitate von ihr.

Im Juni 2017, mitten im Wahlkampf, tauchte ein gefälschtes Twitter-Profil auf. Roth sagte dem ARD-faktenfinder, es habe schon öfter Fälschungen gegeben, aber "die Genauigkeit, mit der von diesem Account getwittert wird, hat eine ganz neue Qualität".