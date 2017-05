Die prominente evangelische Theologin Margot Käßmann ist in sozialen Netzwerken Opfer eine Falschdarstellung geworden. Sie hatte am Donnerstag in einer Bibelarbeit beim Kirchentag in Berlin die Forderung der AfD nach einer höheren Geburtenrate kritisiert.

Entstellend zitiert: Margot Käßmann.

Käßmann hatte in einer Bibelarbeit auf dem Kirchentag in Berlin die AfD scharf angegriffen. Deren Forderung nach einer "Erhöhung der Geburtenrate der einheimischen Bevölkerung" entspreche dem "kleinen Arierparagrafen der Nationalsozialisten: Zwei deutsche Eltern, vier deutsche Großeltern - da weiß man, woher der braune Wind wirklich weht", so Käßmann auf der Veranstaltung. Die Aussagen waren demnach direkt auf das familienpolitische Programm der AfD bezogen.