"Bild"-Bericht über Jusos "Titanic" reklamiert Fake für sich

Den Mails zufolge hatte ein Russe namens "Juri" aus St. Petersburg Kühnert Unterstützung bei der Kampagne gegen die Neuauflage der Großen Koalition angeboten. Kühnert habe diese Hilfe gerne angenommen, so der angebliche Informant. Konkret hatte "Juri" den Mails zufolge angeboten, die #NoGroKo-Kampagne der Jusos in den sozialen Netzwerken zu unterstützen - mit Social Bots und gefälschten Facebook-Accounts.

Nach teils heftiger Kritik an der Berichterstattung veröffentlichte die "Bild" am Montag Details aus den zugespielten E-Mails , die deren Echtheit belegen sollten. In einem Screenshot wurden dabei Serverdaten veröffentlicht, die die Weiterleitung der zitierten E-Mails über Server der SPD nahelegt. Einige Informationen wurden von der "Bild" dabei unkenntlich gemacht.

"Titanic" veröffentlicht Austausch mit der "Bild"

Zudem veröffentliche die "Titanic"-Redaktion den Screenshot eines vermeintlichen E-Mail-Verkehrs mit einem Mitarbeiter der "Bild". Darin heißt es:

Wir finden die Geschichte sehr interessant. (...) Wäre es möglich, mit Ihnen zu telefonieren? Das würde helfen, die Glaubwürdigkeit der Geschichte zu überprüfen?

Dann fanden offenbar mehrere Gespräche statt, wie "Titanic"-Redakteur Hürtgen der FAZ schilderte. "Eine anonyme Mail, zwei, drei Anrufe - und 'Bild' druckt alles, was ihnen in die Agenda passt", heißt es dazu in der offiziellen Erklärung des Satiremagazins. Bei Twitter verbreitete Hürtgen derweil ein Foto und kündigte einen ausführlichen Bericht für die April-Ausgabe des Magazins an: "Getarnt mit einer falschen Brille" habe er sich als "anonymer Informant" den Fragen von drei "Bild"-Redakteuren gestellt.