Facebook-Post Falscher Verdacht gegen Junge Union

Die Junge Union ist in den Verdacht geraten, in einem Facebook-Post das Profil "Heinrich Himmler" markiert zu haben. Tatsächlich handelt es sich um den Missbrauch einer Funktion.

Christopher Bonnen, tagesschau.de

Von Christopher Bonnen für ARD-faktenfinder

Ein Facebook-Beitrag der Jungen Union (JU) erweckt den falschen Eindruck, dass sich die CDU-Nachwuchsorganisation gemeinsam mit "Heinrich Himmler" bei Hans-Georg Maaßen für dessen Arbeit bedankt.

So kursiert in den sozialen Medien ein Screenshot des Posts, in dem zu lesen ist: "Junge Union Deutschlands ist mit Heinrich Himmler unterwegs." Viele Nutzer reagieren irritiert und empört, schließlich war Heinrich Himmler einer der führenden Köpfe des Nationalsozialismus und für zahlreiche Verbechen verantwortlich.

Der offenkundig manipulierte Facebook-Post der Jungen Union.

Was hat es mit diesem Facebook-Post auf sich? Philipp Müller, Bundesgeschäftsführer der Nachwuchsorganisation von CDU und CSU, betont: "Wir als JU haben diesen Beitrag so nicht gepostet." Auf Anfrage des ARD-faktenfinder erklärt er: "Bei unserem Facebook-Beitrag zur Ablösung von Hans-Georg Maaßen mussten wir den Missbrauch der Tagging-Funktion feststellen."