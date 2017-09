Zentralrat positioniert sich gegen die AfD

Die Repräsentanten jüdischer Organisationen in Deutschland haben sich in der Vergangenheit allerdings explizit gegen die AfD positioniert. So sagte der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, dem "Tagesspiegel", es bedrücke ihn, dass Umfrageinstitute einen Einzug der AfD in den Bundestag mit mehr als zehn Prozent für möglich halten. "Ich hätte mir vor vier, fünf Jahren nicht vorstellen können, dass einer rechtspopulistischen Partei in Deutschland ein zweistelliges Ergebnis vorausgesagt wird."

Vize-Präsident Abraham Lehrer ging sogar einen Schritt weiter und bezeichnete die AfD gegenüber dem Deutschlandfunk als "eine Bedrohung unserer Demokratie, unserer Freiheit. Das wissen wir, und das erzählen wir auch immer unseren Gemeindemitgliedern", so Lehrer.