Heute vor 25 Jahren wurde der Brandanschlag von Mölln zum Sinnbild rechter Gewalt. Damals starben drei Türkinnen durch das rechtsextreme Verbrechen. Doch auch heute noch brennen Asylunterkünfte in Deutschland. Ein Überblick. Von Jenni Rieger, SWR Stuttgart Jenni Rieger, SWR Mölln. Eine Kleinstadt in Schleswig-Holstein - lange wohl nur wenigen ein Begriff. Bis zu jener Nacht auf den 23. November 1992, heute vor 25 Jahren. Die Neonazis Michael P. und Lars C. werfen Molotowcocktails auf zwei von türkischen Familien bewohnte Häuser. Zwei Mädchen und ihre Großmutter kommen in den Flammen um. Neun Menschen werden zum Teil schwer verletzt. Der Brandanschlag von Mölln, er hat Deutschland verändert. Tausende gingen damals nach den Morden auf die Straße, demonstrierten gegen Fremdenhass und rechte Gewalt.

25 Jahre nach den Morden von Mölln Im August 2015 brennt eine unbewohnte Asylbewerberunterkunft in Weissach im Tal vollständig aus. Und heute? Ein Blick nach Süddeutschland. "Das kann man heute immer noch nicht wirklich begreifen, was damals geschehen ist", sagt Ian Schölzel. Mit "damals" meint der Bürgermeister von Weissach nicht Mölln, sondern seine eigene Gemeinde. Und die Nacht des 24. August 2015. Denn das, was damals geschah, hat die kleine Gemeinde im Schwäbischen für immer verändert. Ortstermin an der Welzheimerstrasse 41. Dort sollte damals eine Flüchtlingsunterkunft renoviert werden: Platz für 25 Menschen, die die Gemeinde auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise aufnehmen wollte, in einem alten Gebäude. Doch dann wurde das Haus niedergebrannt, von Unbekannten. "Das hat uns eiskalt erwischt, niemand hätte so etwas bei uns für möglich gehalten", so der Bürgermeister heute.

2015: Das Jahr der rechten Gewalt Grafik 1 Der Anschlag von Weissach, damals schaffte er es sogar auf die Titelseite des "Spiegel": "Dunkles Deutschland" titelte der und fand so drastische Worte für das, was auch Zahlen des Bundeskriminalamtes belegen. Tatsächlich hatten die Straftaten gegen Asylunterkünfte 2015 ihren Höhepunkt erreicht, mit 1031 Angriffen (siehe Grafik 1). Und auch politisch motivierte Brandstiftungen gab es 2015 so viele wie nie zuvor in der Bundesrepublik - und nie wieder danach (siehe Grafik 2). Bis Ende November 2017 kam es in Deutschland immer noch zu 14 Brandstiftungen. Die Zahlen lassen sich in Behördenberichten finden. Was sie nicht erzählen, sind die Geschichten hinter den Anschlägen. Grafik 2 Die niedergebrannte Flüchtlingsunterkunft in Weissach konnte nicht mehr aufgebaut werden. An ihrer Stelle steht heute ein Neubau. Darin leben 35 Geflüchtete. "Wir haben uns nicht kleinkriegen lassen. Aber dass wir bis heute nicht wissen, wer damals den Brand gelegt hat, das verunsichert natürlich schon in so einer kleinen Gemeinde", so Bürgermeister Schölzel.