Von Fake News und "Feinden des Volkes"

Immer wieder war der US-Präsident Thema. Donald Trump selbst benutzt den Begriff Fake News oft und gerne als politischen Kampfbegriff. Er bezeichnete viele Journalisten sogar als "Feinde des amerikanischen Volkes".

Trump attackiert viele Medien hart.

Seine Kritiker wiederum werfen ihm vor, es mit der Wahrheit nicht ganz genau zu nehmen. Klar ist: In Zeiten der sozialen Medien sind Politiker nicht mehr unbedingt auf etablierte Medien angewiesen, um ihre Botschaften zu verbreiten. Trump kommuniziert am liebsten direkt mit seinen Anhängern und Gegnern: per Twitter. Und seine Sicht der Dinge verkündet seine Schwiegertochter in den "Real News". Der US-Präsident verbreitete dabei zweifelhafte Inhalte, beispielsweise im Februar, als er auf einen angeblichen gewalttätigen Abend in Schweden verwies.