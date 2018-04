Islamisten und Rechtspopulisten In der Propaganda vereint

2015 veröffentlichte der Islam-Konvertit Sven Lau ein Buch. Bekannt wurde Lau als Erfinder der Scharia-Polizei. Bis zu seiner Inhaftierung wegen Terrorunterstützung war er die Galionsfigur der Salafistenszene. In seinem Buch beklagte Lau die vermeintliche systematische Unterdrückung von Muslimen in Deutschland. Titel seines Werks: "Fremd im eigenen Land".

Opferrolle, Dämonisierung, Verschwörungstheorien

Zufall oder nicht - das Beispiel lässt erahnen, dass sich Islamisten und Rechtspopulisten gar nicht so fremd sind, wie man denkt. Zumindest in ihrer Strategie und in ihren Denkmustern: Die Betonung der eigenen Opferrolle, die Dämonisierung und Ausgrenzung von Fremdgruppen, das Schwarz-Weiß-Denken, das Verbreiten von Verschwörungstheorien. Also zwei Seiten der selben Medaille?

Forscher haben das Phänomen nun für das "Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft" in Jena wissenschaftlich untersucht. "Hassliebe: Muslimfeindlichkeit und Islamismus im Tango" heißt ihre bisher unveröffentlichte Studie, die vom Bundesfamilienministerium gefördert wurde und dem SWR vorliegt. Ihre These: Wie beim Tango-Tanz bewegen sich Islamisten und Rechte zwar ideologisch meist in die entgegengesetzte Richtung, sind aber propagandistisch auf einander angewiesen.

Die Forscher haben mehr als 10.000 islamistische und rechtsextreme Facebook-Inhalte analysiert, auf Seiten wie "Islam-Die wahre Religion", "Dawa Pictures", Patriotisch deutsche Kraft oder "Ein Prozent für unser Land". Zudem mehr als eine Million deutschsprachige muslimfeindliche Twitter-Inhalte der vergangenen vier Jahre. Ergebnis: Sowohl Islamisten als auch Rechte verwenden gezielt Schlüsselbegriffe, um ihre Narrative - also ihre Weltsicht - in der Bevölkerung zu verankern.