Nach eigenen Angaben ist Ul-Haq vor rund 30 Jahren als Flüchtling aus Pakistan nach Deutschland gekommen und will sich über verschiedene berufliche Stationen als Autoverkäufer, Detektiv und Betreiber von Postagenturen in Hessen zum internationalen Experten für Islamismus, Terrorismus, Pakistan und den Iran entwickelt haben. Als Moslem käme er dabei weiter "als deutsche Kollegen ohne diesen Hintergrund".

Shams Ul-Haq arbeitet seit mehreren Jahren für verschiedene Medien. In Deutschland nennt er als Kunden unter anderem den "Spiegel" und das ZDF. In der "Hamburger Morgenpost" veröffentlichte er im November einen Gastbeitrag. In Österreich soll er für die "Kronen Zeitung" gearbeitet haben, in der Schweiz für die "Sonntagszeitung".

Der Frankfurter Journalist Shams Ul-Haq behauptet, undercover in mehr als 100 Moscheen die Radikalisierung von Muslimen aufgedeckt zu haben. Auf Nachfrage verstrickt er sich in Widersprüche.

Auf hr-Nachfrage erbringt Ul-Haq keine Belege für den Besuch. Auch Vatican News muss passen: Man sei auf Ul-Haq aufmerksam geworden, "weil er in verschiedenen renommierten deutschsprachigen Medien das Wort ergriffen hatte". Im Vorgespräch habe Ul-Haq erzählt, er habe mit Asis Bibi und ihrem Mann direkten Kontakt gehabt. "Es war uns nicht möglich, diese Behauptung zweifelsfrei zu verifizieren", so die Redaktion.

Ihr pakistanischer Anwalt Saif Ul-Malook erklärt auf HR-Anfrage: Kein Journalist durfte Asia Bibi während ihrer Jahre in der Todeszelle in Pakistan besuchen. Und auch jetzt, wo sie freigesprochen unter Polizeischutz an einem geheimen Ort lebt, sei das nicht möglich.

Doch Zweifel sind bei seinen Angaben angebracht. So behauptet er als "Pakistan-Experte" in einem Interview mit Vatican News , er kenne die in Pakistan wegen Blasphemie zunächst zum Tode verurteilte Christin Asia Bibi und habe sie persönlich besucht.

Ul-Haq behauptet sogar, Sachsen sei ein Zentrum des Salafismus in Deutschland , in dem Kinder zum "Terrorkampf verführt werden" Laut LfV wiederspricht dieser Darstellung schon das reine Zahlenverhältnis: "200 Salafisten in Sachsen, 3000 in NRW." Anzeichen, dass Kinder zu Terroristen herangezogen werden, gibt es laut Verfassungsschutz keine.

In einem Interview mit der " Leipziger Volkszeitung " behauptete Ul-Haq: "Es ist mir bekannt, dass die meisten Salafisten-Imame ihre Ausbildung in der Al Rahman Moschee absolvieren."

Im Nachgang der Veröffentlichung nennt er dann noch höhere Zahlen. So will er alleine in Deutschland in zwei Jahren 150 Moscheen plus jeweils 50 in Österreich und der Schweiz besucht haben.

Für sein Buch "Eure Gesetze interessieren uns nicht", erschienen im Orell Füssli Verlag, will Ul-Haq in den vergangenen zwei Jahren unter verschiedenen Identitäten und mit geändertem Aussehen in 100 Moscheen in Deutschland, Österreich und der Schweiz recherchiert haben, um "Verknüpfungen aufzudecken, über die man in den Medien meist nichts liest".

Zeitliche Widersprüche

Es gibt begründete Zweifel, dass er auch nur annähernd in so vielen Moscheen recherchiert hat. So hatte Ul-Haq nach eigenen Angaben in seinem Buch ab April 2018 in Essen monatelang mit einer Journalistin in der Assalam-Moschee inkognito recherchiert. Zur selben Zeit will er sechsmonatige Recherchen in österreichischen Moscheen - und ab Anfang Juni ebenfalls sechsmonatige Recherchen in der Schweiz aufgenommen haben.

Parallel sei er in der Berliner und der Hamburger Islamisten-Szene monatelang unterwegs gewesen. Folgt man seinen eigenen Angaben, wäre er noch mitten in der Recherche gewesen, als das Buch Ende Oktober auf den Markt kam. Das Manuskript hatte er aber, nach eigenen Angaben, bereits im April 2018 beim Verlag abgegeben.

Text zu dem Buch "Eure Gesetze interessieren uns nicht!"

Auf Nachfrage will der Schweizer Orell Füssli Verlag auf die widersprüchlichen Angaben nicht näher eingehen und verweist auf den Autoren. Ul-Haq erklärt, er habe in dem Buch von der Realität abweichende Angaben gemacht, um seine Informanten in den Moscheen zu schützen. Allerdings wird der Leser des Buches darüber an keiner Stelle aufgeklärt.