Als Ziele gab die EUGT an, sie wolle den aktuellen Wissensstand zu "umweltmedizinisch relevanten Auswirkungen des Verkehrs" dokumentieren, Studien und Daten "insbesondere im Bereich der Komplexität von Luftgemischen" bewerten, Veranstaltungen organisieren, Netzwerke aufbauen und "Folgenabschätzungen von Maßnahmen zur Verkehrsbeeinflussung" vornehmen. Klassische Lobbyarbeit also.

Die "Forschungsvereinigung" der Autolobby hatte Inhalations-Experimente an Menschen und Affen durchgeführt. Ein Bericht der EUGT gibt Einblick in die Arbeit.

Zwei Inhalationsstudien

Konkret versuchte die EUGT beispielsweise in einer Studie nachzuweisen, dass die Einführung von Umweltzonen in Städten keine nennenswerte Reduktion von Schadstoffen gebracht habe.

Gleich zwei mal führt die EUGT in ihrem Überblick "Kurzzeit-Inhalationsstudien" auf. Zu einer entsprechenden Studie zur "biologischen Wirkung von Stickstoffdioxid" heißt es in dem Bericht:

EUGT hat auf Empfehlung des Forschungsbeirates eine Kurzzeit-Inhalationsstudie mit NO2 bei gesunden Menschen gefördert, in der NO2-Konzentrationen genutzt wurden, die für arbeits- und umweltmedizinische Belange von Bedeutung sind.

Diese Untersuchung soll aber nichts mit dem Dieselskandal zu tun gehabt haben. Das betont der zuständige Institutsleiter Thomas Kraus von der Universität Aachen. Die Studie von 2013 habe sich mit dem Stickstoffdioxidgrenzwert am Arbeitsplatz befasst, erklärte Kraus der Deutschen Presse-Agentur. Die Ethikkommission habe die Studie als vertretbar bewertet. 25 gesunde Menschen seien dabei Belastungen ausgesetzt worden, die unterhalb der Belastungen am Arbeitsplatz lägen.

In dem EUGT-Bericht hieß es hingegen zu dem Experiment: "Als höchste experimentelle Konzentration sei der dreifache Arbeitsplatzgrenzwert eingesetzt" worden. Zudem wird in dem EUGT-Bericht eine Verbindung zu Dieselmotoren gezogen. So schrieb die EUGT zum Hintergrund der Untersuchung:

Stickstoffoxide (NOX) entstehen als unerwünschte Nebenreaktionen bei Verbrennungsprozessen. Die Hauptquellen sind Verbrennungsmotoren und Feuerungsanlagen für Kohle, Öl, Gas, Holz und Abfälle. In Ballungsgebieten ist der Straßenverkehr die bedeutendste NOX-Quelle. Stickstoffdioxid (NO2) gilt dabei als wesentliche Messgröße für den Einfluß des Verkehrs auf die Luftqualität. NO2 kann aber auch an bestimmten Arbeitsplätzen relevant sein.

Im Bundestagswahlkampf 2017 versuchten AfD, CSU und FDP mit dem Thema Stickstoffdioxid-Grenzwerte am Arbeitsplatz und im Verkehr Stimmung zu machen. So wurde immer wieder behauptet, in Büros gelten viel höhere Grenzwerte für Stickstoffdioxid als auf der Straße - was nicht richtig ist.