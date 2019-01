Der Bundestag hat mit einer Gedenkstunde an die Befreiung des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau erinnert. Die Rote Armee hatte dort am 27. Januar 1945 die Überlebenden befreit. Der israelische Historiker und Holocaust-Überlebende Saul Friedländer rief als Gastredner die Deutschen dazu auf, für Toleranz, Menschlichkeit und Freiheit, "kurzum: die wahre Demokratie" zu kämpfen.

"Gedenkkultur geht an Bevölkerung vorbei"

Der Historiker Michael Wolffsohn warnte im Deutschlandfunk, die Gedenkkultur gehe an der Bevölkerung vorbei. Es sei notwendig, sich Gedanken darüber zu machen, wie man das so wichtige Gedenken verbessern könne. 40 Prozent aller Jugendlichen in Deutschland wüssten nicht, was Auschwitz gewesen sei.

Wolffsohn bezog sich mit dieser Zahl offenbar auf eine Studie der Körber-Stiftung aus dem September 2017. Demnach wussten von den 14- bis 29-Jährigen in Deutschland 78 Prozent, dass Auschwitz ein Vernichtungslager war.

Bei den Schülern sind es hingegen nur 59 Prozent. Allerdings steigt diese Zahl bei älteren Schülern: Sind es bei den 14- bis 16-Jährigen lediglich 47 Prozent, die von dem Vernichtungslager wussten, steigt die Zahl bei den Schülern ab 17 Jahren auf 71 Prozent.

Dass Auschwitz ein Vernichtungslager war, wissen... Gruppe Prozent 14-29-Jährige 78 30-44-Jährige 87 45-69-Jährige 90 60 Jahre und älter 87 Schüler 59 14-16-Jährige 47 17 Jahre und älter 71

Die Zunahme dürfte unter anderem mit einem wachsenden politischen Interesse bei Älteren zu erklären sein. Zudem wird der Holocaust in der neunten und zehnten Klasse zum Thema im Geschichtsunterricht. In der Sekundarstufe wird das Thema NS-Zeit dann vertieft.