Hambacher Forst Polizei stellt eigenen Tweet richtig

Die Polizei in Aachen hat einen Tweet korrigiert, der für Aufsehen und Empörung gesorgt hatte. Zunächst hatte die Polizei gewarnt, es bestehe "Lebensgefahr für alle" - und zwar durch Fallen. Mittels einer Drahtseilkonstruktion sei ein Eimer, gefüllt mit Beton und Schutt, in die Höhe gezogen worden. Beim Auslösen der Falle stürze der Eimer in die Tiefe. Dazu veröffentlichte die Polizei Fotos von einem Eimer und einem Drahtseil.

Ministerpräsident verbreitet die Meldung weiter

Trotz solcher Zweifel verbreitete sich der Tweet schnell - namhafte Journalisten und unter anderem NRW-Ministerpräsident Armin Laschet übernahmen die Meldung der Polizei. Auch auf Facebook teilten Nutzer die Meldung.

Allerdings bestätigten sich die Zweifel an der Darstellung, der Eimer mit Schutt und Beton sei eine Falle in der Luft gewesen. Das "BILDblog" bat die Polizei um eine Stellungnahme. Die Antwort: Der betongefüllte Eimer wurde nicht "mittels einer Drahtseilkonstruktion" in die Höhe gezogen. Man habe den Eimer am Boden vorgefunden. Dennoch gehe man davon aus, dass er geeignet wäre, "Kolleginnen und Kollegen zu verletzen".