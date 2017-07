Das BKA wollte sich auf Nachfrage weder zur Anzahl der betroffenen Journalisten noch zur Existenz einer Liste äußern. Stattdessen meldete sich die Behörde ebenfalls auf Twitter zu Wort, machte aber keinerlei Angaben zu den Gründen des Akkreditierungsentzugs:

Auf Nachfrage erwiderte ein Regierungssprecher gegenüber ARD-faktenfinder:

In einigen Fällen mussten tatsächlich Akkreditierungen verweigert bzw. nachträglich entzogen werden. Die Entscheidung darüber hat das Bundespresseamt gemeinsam mit BKA und BMI getroffen. Grundsätzlich werden Akkreditierungen in einem zweistufigen Verfahren durchgeführt: Dazu zählt einerseits die Überprüfung der Journalisteneigenschaft und andererseits eine anlassbezogene Sicherheitsüberprüfung, die vom Bundeskriminalamt durchgeführt wird. In den hier problematischen Fällen sind durchweg Sicherheitsbedenken erhoben worden, die sich auf die Erkenntnisse der beteiligten Sicherheitsbehörden stützen.